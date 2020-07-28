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28.07.2020 19:15
Рубрика: Общество

В администрации Ялты у 20 человек выявили коронавирус

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

У 20 сотрудников администрации Ялты обнаружена коронавирусная инфекция. Эту информацию подтвердил глава республики Сергей Аксенов.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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- У нас более 20 человек сегодня в ялтинской администрации с коронавирусом, все на дистанционной работе, - сказал Аксенов.

В конце прошлой недели мэр Ялты Иван Имгрунт сообщил о восьми госпитализированных сотрудниках администрации курортной столицы и двух депутатах горсовета. В связи с ростом случаев COVID-19 в городе отменены все спортивно-массовые мероприятия. В частности, не состоится полумарафон "ЗаБег". Также отменен Ялтинский международный экономический форум. Ранее из-за пандемии он был перенесен с весны на осень.

Вместе с тем, исследование морской воды у побережья полуострова и в аквапарках показало отсутствие коронавируса в воде.

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