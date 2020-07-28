Росприроднадзор назвал причины гибели дельфинов в Черном море

Основными причинами гибели дельфинов в Черном море специалисты назвали асфиксию из-за попадания в рыболовные сети, судоходство и другие антропогенные факторы. Также на снижении их иммунитета сказывается увеличение вылова рыбы - дельфинам не хватает еды. Об этом сообщила журналистам депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб.

По ее инициативе проверку проводило Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, где уточнили, что случаи массовой гибели дельфинов ежегодно фиксируются на Черноморском побережье с 2017 года с апреля по июнь.

"Местные жители продолжают находить маслянистые пятна на поверхности воды в Черном море, - прокомментировала Светлана Бессараб. - Мы просим всех неравнодушных о каждом факте появления нефтепродуктов в воде в Краснодарском крае немедленно сообщать в региональное отделение ОНФ, а также в мою приемную по электронной почте bessarab@duma.gov.ru".

Как уже сообщала "РГ", по фактам загрязнения нефтепродуктами берега и акватории Черного моря около микрорайона "Голубая бухта" в Геленджике, в районе поселков Джемете под Анапой и Волна Темрюкского района завели дела об административном правонарушении.

Ранее источник загрязнения не установили, но лабораторные исследования показали, что в акватории Черного моря присутствуют нефтепродукты с небольшим превышением предельно-допустимой концентрации. Сейчас отдел МВД России по Геленджику занимается розыском виновных.