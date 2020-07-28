Новости

Биологи предупредили о растущей угрозе инфекций, переносящихся комарами 14:40
Впервые за всю историю наблюдений июль в Японии прошел без тайфунов 14:33
Французский парламент одобрил наблюдение за осужденными за терроризм 14:32
В Ростове завели дело о гибели сотрудников газовой компании 14:30
Зафиксирован рекордный показатель сейсмического шума 14:27
Российские и турецкие военные вместе контролируют трассу М-4 в Сирии 14:20
В рязанской многоэтажке провалилась ванная комната 14:20
Власти Пхукета в Таиланде вынуждены сокращать зависимость от туризма 14:07
Асмус выложила фрагмент фильма, где она играет девушку из секс-чата 14:00
АвтоВАЗ изменил мотор 1.8 литра для Lada Vesta и Xray 14:00
В Башкирии четыре человека пострадали при взрыве на военном арсенале 13:42
В сиквеле "Капитана Марвел" появится супергероиня-пакистанка 13:42
На Среднем Урале нашли пять опасных детских площадок 13:41
Кучма покинул контактную группу по Донбассу 13:41
Астраханскую область атаковало стадо одичавших верблюдов 13:39
Росприроднадзор оценил ущерб Химкинскому водохранилищу в 46 млн рублей 13:38
Более 600 студентов выиграли стажировки в ведущих компаниях 13:35
Новый фильм Ренаты Литвиновой выйдет осенью 13:33
В Кремле заявили о важности углубления союзных отношений с Беларусью 13:32
Новый Mercedes T-Class может оказаться перелицованной копией Renault-Nissan 13:23
Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела 13:19
Росприроднадзор назвал причины гибели дельфинов в Черном море 13:18
Съемки четвертого сезона "Убивая Еву" отменены 13:18
В Барнауле боксер одним ударом убил мужчину, заступившегося за инвалида 13:12
В аэропорту Ростова-на-Дону возобновят международные рейсы 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 13:18
Рубрика: Общество

Росприроднадзор назвал причины гибели дельфинов в Черном море

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Основными причинами гибели дельфинов в Черном море специалисты назвали асфиксию из-за попадания в рыболовные сети, судоходство и другие антропогенные факторы. Также на снижении их иммунитета сказывается увеличение вылова рыбы - дельфинам не хватает еды. Об этом сообщила журналистам депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб.

Фото: iStock
Под Анапой дельфины напугали снимавших их на видео туристов

По ее инициативе проверку проводило Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, где уточнили, что случаи массовой гибели дельфинов ежегодно фиксируются на Черноморском побережье с 2017 года с апреля по июнь.

"Местные жители продолжают находить маслянистые пятна на поверхности воды в Черном море, - прокомментировала Светлана Бессараб. - Мы просим всех неравнодушных о каждом факте появления нефтепродуктов в воде в Краснодарском крае немедленно сообщать в региональное отделение ОНФ, а также в мою приемную по электронной почте bessarab@duma.gov.ru".

Как уже сообщала "РГ", по фактам загрязнения нефтепродуктами берега и акватории Черного моря около микрорайона "Голубая бухта" в Геленджике, в районе поселков Джемете под Анапой и Волна Темрюкского района завели дела об административном правонарушении.

Ранее источник загрязнения не установили, но лабораторные исследования показали, что в акватории Черного моря присутствуют нефтепродукты с небольшим превышением предельно-допустимой концентрации. Сейчас отдел МВД России по Геленджику занимается розыском виновных.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева
Песков не исключил возможного награждения участников подготовки поправок к Конституции
Минфин предложил перечислять конфискованные деньги в ПФР
Кучма покинул контактную группу по Донбассу
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году