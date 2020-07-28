В Ростове завели дело о гибели сотрудников газовой компании

В Ростове-на-Дону после гибели трех работников газовой компании возбуждено уголовное о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

Как сообщалось ранее, трое сотрудников "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" погибли при проведении ремонтных работ в колодце. Один из рабочих спустился в газовый коллектор, где потерял сознание. На помощь ему спустились его коллеги, но выбраться на поверхность им не удалось.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление сероводородом. В компании заявили, что газовое оборудование находилось в исправном состоянии, утечек газа не было.

Для уточнения причин гибели людей следствие назначило судебно-медицинские экспертизы.