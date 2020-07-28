Правительство поручило развивать сеть железных дорог в Крыму

Железнодорожная сеть Крыма должна активнее развиваться, заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. В частности, особое внимание следует уделить ветке Симферополь - Севастополь.

- Мы рассмотрели возможность более эффективного использования железной дороги между Севастополем и Симферополем. Чтобы все-таки более часто начали ходить пригородные электрички, - сказал Хуснуллин. - Рассматриваем возможность в Севастополе использовать как городской транспорт железные дороги. Я дал такое поручение Минтрансу.

Вице-премьер также сообщил, что поручил ведомству подготовить проект строительства железнодорожной ветки, которая соединила бы новый терминал аэропорта Симферополь с существующей колеей до Севастополя.

Ранее Сергей Аксенов активно поддержал этот проект, выразив уверенность, что он будет рентабельным и позволит значительно сократить время пути от аэропорта крымской столицы до Севастополя. В случае реализации проекта здесь планируется запустить аэроэкспресс. Стоимость проекта, по предварительным оценкам главы Крыма, оценивается в восемь миллиардов рублей.

Вместе с тем Аксенов отметил, что пока не рассматривается целесообразность строительства прямой железнодорожной ветки от Керчи до Симферополя. Сейчас поезда в этом направлении следуют из Керчи сначала на север Крыма в Джанкой и лишь затем поворачивают на Симферополь. По всей территории полуострова от Керчи до Севастополя пассажирский поезд движется около пяти часов.