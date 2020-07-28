Четверо жителей Сочи пойдут под суд за хищение полезных ископаемых

В Сочи утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех человек за хищение водных ресурсов реки Мзымты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Как уточнили в пресс-службе краевого СУ СКР, речь идет о жителях Кубани и Адыгеи от 41 до 62 лет.

Ранее "РГ" писала, что началось все с того, как житель Краснодара ради финансовой выгоды предложил троим знакомым, не имеющим постоянного источника дохода, совершить хищение песчано-гравийной смеси.

По версии следствия, фигуранты, действуя от имени строительной компании, на основании решения министерства природных ресурсов Краснодарского края получили в пользование часть водного объекта - реки Мзымта в границах Сочи с целью проведения дноуглубительных работ без забора водных ресурсов. С 1 августа 2018 года по 12 сентября 2019-го они под видом проведения работ по устройству паводкового русла и расчистки участков реки похитили галечниково-валунный грунт объемом не менее 16 тысяч кубических метров на общую сумму более 7,8 миллиона рублей.

По расчетам Азово-Черноморского филиала "Главрыбвод" Росрыболовства, размер вреда составил более 20 миллионов рублей.

Кроме того, один из фигурантов, придумав причину, получил у своего знакомого в долг три миллиона рублей, пообещав их полностью вернуть до 31 декабря 2012 года, но не сдержал обещания.

Уголовное дело направили в Адлерский районный суд Сочи.