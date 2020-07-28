Новости

Разработан алгоритм для распознавания сообщений троллей и ботов 13:06
В Вашингтоне создадут латиноамериканский музей 13:05
Фрегат ЧФ "Адмирал Макаров" "сбил" самолет в Средиземном море 13:04
В Ростове три человека погибли при ремонте газового колодца 13:02
Врачи из Татарстана отправились в Казахстан на борьбу с коронавирусом 13:02
Пашинян заявил о стабилизации ситуации на границе с Азербайджаном 12:59
Четверо жителей Сочи пойдут под суд за хищение полезных ископаемых 12:57
Депутат Мосгордумы Бускин рассказал о развитии в парках города инфраструктуры для бега 12:54
Опубликован отрывок из финала сериала "Викинги" с Данилой Козловским 12:52
Число пострадавших при взрыве гранаты в Самаре выросло до трех человек 12:31
Ямальца осудили условно за попытку силой увезти ребенка в багажнике авто 12:29
Суды смогут снижать административные штрафы для юридических лиц 12:28
Жители района в Баварии стали невыездными из-за вспышки COVID-19 на ферме 12:27
Подготовлен проект закона о едином телефонном номере 112 12:26
Жителя Поморья обвинили в убийстве трех женщин, поджоге и разбое 12:24
Трамп выдвинул на пост посла в Германии отставного полковника 12:22
GAC Motor подготовил для России еще один кроссовер 12:21
Минпросвещения оценило готовность школ к обеспечению горячим питанием 12:19
В Астрахани селекционеры вывели арбуз с белой мякотью 12:19
Сушившие одежду у Вечного огня в Кирове оказались детьми 12:18
В августе из Симферополя начнут ходить поезда в Ростов и Адлер 12:15
Вышел тизер продолжения культового хоррора "Ужасающий" 12:13
В Минтрансе назвали срок восстановления перевозок по железной дороге 12:12
Собиравшийся покорить Ключевскую сопку альпинист умер от горной болезни 12:09
В Китае начали строительство продолжения газопровода "Сила Сибири" 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 12:57
Рубрика: Происшествия

Четверо жителей Сочи пойдут под суд за хищение полезных ископаемых

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех человек за хищение водных ресурсов реки Мзымты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

В Оренбуржье четверых экс-полицейских осудили за вымогательство

Как уточнили в пресс-службе краевого СУ СКР, речь идет о жителях Кубани и Адыгеи от 41 до 62 лет.

Ранее "РГ" писала, что началось все с того, как житель Краснодара ради финансовой выгоды предложил троим знакомым, не имеющим постоянного источника дохода, совершить хищение песчано-гравийной смеси.

По версии следствия, фигуранты, действуя от имени строительной компании, на основании решения министерства природных ресурсов Краснодарского края получили в пользование часть водного объекта - реки Мзымта в границах Сочи с целью проведения дноуглубительных работ без забора водных ресурсов. С 1 августа 2018 года по 12 сентября 2019-го они под видом проведения работ по устройству паводкового русла и расчистки участков реки похитили галечниково-валунный грунт объемом не менее 16 тысяч кубических метров на общую сумму более 7,8 миллиона рублей.

По расчетам Азово-Черноморского филиала "Главрыбвод" Росрыболовства, размер вреда составил более 20 миллионов рублей.

Кроме того, один из фигурантов, придумав причину, получил у своего знакомого в долг три миллиона рублей, пообещав их полностью вернуть до 31 декабря 2012 года, но не сдержал обещания.

Уголовное дело направили в Адлерский районный суд Сочи.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Минфин предложил перечислять конфискованные деньги в ПФР
В России началась подготовка к новому учебному году
В Минтруде рассказали про рост пенсий в стране
Вьетнам объявил о вспышке более агрессивного коронавируса
НАСА: Очередной астероид приблизится к Земле пятого августа
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
На ростовской АЗС машины заправляли водой вместо бензина