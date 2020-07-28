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28.07.2020 14:09
Рубрика: Экономика

Россия расширит список доступных для туристов стран

Текст: Юрий Чернов
Россия расширит список стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение, прекращенное по причине пандемии коронавируса нового типа. Эти изменения планируется воплотить в жизнь в ближайшее время. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил и. о. замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Он отметил, что Москва ведет переговоры на этот счет с большим количеством стран. "Ведутся переговоры на уровне соответствующих министерств с целым рядом государств. И по мере достижения договоренностей начинается, запускается двустороннее движение. Сейчас настала очередь Великобритании, Турции и Танзании. Я думаю, что со временем, в течение дней, недель, мы выйдем на более широкий список", - подчеркнул Микерин, сообщает сайт KP.Ru.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и Мальдивы могут стать следующими странами, с которыми возобновится авиасообщение.

Как Россия будет восстанавливать международное авиасообщение
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