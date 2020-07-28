Россия расширит список доступных для туристов стран

Он отметил, что Москва ведет переговоры на этот счет с большим количеством стран. "Ведутся переговоры на уровне соответствующих министерств с целым рядом государств. И по мере достижения договоренностей начинается, запускается двустороннее движение. Сейчас настала очередь Великобритании, Турции и Танзании. Я думаю, что со временем, в течение дней, недель, мы выйдем на более широкий список", - подчеркнул Микерин, сообщает сайт KP.Ru.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и Мальдивы могут стать следующими странами, с которыми возобновится авиасообщение.