Постановление правительства Ростовской области от 27 июля 2020 года № 673 "Об особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 710-р Правительство Ростовской области постановляет:

1. Установить, что на территории Ростовской области возобновляется проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

2. Медицинским организациям, деятельность которых возобновляется в соответствии с настоящим постановлением, обеспечить соблюдение Временных методических рекомендаций по организации проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации 6 июля 2020 г.

3. Установить, что постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" применяется с учетом особенностей, установленных настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2020 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев







