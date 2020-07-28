Новости

Сериал "Друзья" стал лидером по просмотрам на HBO Max 19:18
СССР на Луне: вышел трейлер продолжения сериала "Ради всего человечества" 19:07
Вышел тизер мультсериала по "Миру Юрского периода" 18:19
Умерла вокалистка Primal Scream Дениз Джонсон 17:56
Продолжения сериала "Дрянь" не будет 17:47

СМИ: Актриса Елена Кондулайнен находится в тяжелом состоянии

Новости
    28.07.2020, 20:20
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Появились подробности событий, предшествовавших госпитализации советской, российской актрисы и певицы Елены Кондулайнен.

По сведениям KP.RU, в настоящее время состояние 62-летней артистки тяжелое. Как сообщает издание, удар сразил Кондулайнен вечером 24 июля - сразу после ее возвращения из Финляндии, когда актриса "проводила время с друзьями в ресторане" в Москве.

Со слов собеседника ресурса, у Елены "началась головная боль и нарушение речи как раз в тот момент, когда она произносила тост". Прибывшие на место врачи скорой заподозрили у актрисы острое нарушение мозгового кровообращения - инсульт.

При этом Елена отказывалась ехать в больницу, но ее сумели уговорить. И доставили сразу в реанимацию Боткинской больницы.

Уточнено: компания отмечала в заведении закрытие сезона "Театра Луны" - "сидели, смотрели инсталляцию к новому спектаклю "Шпионка", где актриса должна была играть главную роль".

"Елена подняла фужер, чтобы сказать тост, и у нее упала рука. Все случилось на наших глазах. Вызвали "скорую". Лена правую руку не могла поднять", - рассказали очевидцы.

Во вторник врачи сообщили: у актрисы "по-прежнему тяжелое состояние, она все еще находится в реанимации".

Ранее пресс-аташе "Театра Луны" заявила, что состояние Кондулайнен стабильное.

Новости

Объявлена дата выхода 3-го сезона сериала "Звездный путь: Дискавери" 17:12
Авторы "Шерлока" назвали актрис, способных заменить Камбербэтча 16:40
Асмус выложила фрагмент фильма, где она играет девушку из секс-чата 14:00
В сиквеле "Капитана Марвел" появится супергероиня-пакистанка 13:42
⧣ Россия
Фото: youtube.com/ IGN
Опубликован отрывок из финала сериала "Викинги" с Данилой Козловским 12:52
Актрису Ольгу Анохину ограбили во время операции в Москве 11:33
Алибасов пожаловался на провалы в памяти из-за выпитого "Крота" 10:58
⧣ происшествия
Фото: kino-teatr.ru
Появилась информация о состоянии попавшей в больницу Кондулайнен 27.07.2020
Госпитализирована "секс-символ СССР" Елена Кондулайнен 25.07.2020
Мел Гибсон переболел коронавирусом 24.07.2020
⧣ СССР
Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
Советский мультфильм "Умка" станет сериалом 22.07.2020
СМИ: Певец Юрий Антонов перенес экстренную операцию 21.07.2020
Умер известный шансонье Бока 21.07.2020