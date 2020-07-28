СМИ: Актриса Елена Кондулайнен находится в тяжелом состоянии

Появились подробности событий, предшествовавших госпитализации советской, российской актрисы и певицы Елены Кондулайнен.

По сведениям KP.RU, в настоящее время состояние 62-летней артистки тяжелое. Как сообщает издание, удар сразил Кондулайнен вечером 24 июля - сразу после ее возвращения из Финляндии, когда актриса "проводила время с друзьями в ресторане" в Москве.

Со слов собеседника ресурса, у Елены "началась головная боль и нарушение речи как раз в тот момент, когда она произносила тост". Прибывшие на место врачи скорой заподозрили у актрисы острое нарушение мозгового кровообращения - инсульт.

При этом Елена отказывалась ехать в больницу, но ее сумели уговорить. И доставили сразу в реанимацию Боткинской больницы.

Уточнено: компания отмечала в заведении закрытие сезона "Театра Луны" - "сидели, смотрели инсталляцию к новому спектаклю "Шпионка", где актриса должна была играть главную роль".

"Елена подняла фужер, чтобы сказать тост, и у нее упала рука. Все случилось на наших глазах. Вызвали "скорую". Лена правую руку не могла поднять", - рассказали очевидцы.

Во вторник врачи сообщили: у актрисы "по-прежнему тяжелое состояние, она все еще находится в реанимации".

Ранее пресс-аташе "Театра Луны" заявила, что состояние Кондулайнен стабильное.