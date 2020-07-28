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Стало известно, когда браслет Xiaomi Mi Band 5 придет в Россию

Текст:   Антон Благовещенский
28.07.2020,  
13:56
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi 30 июля проведет презентацию, на которой официально анонсирует выход фитнес-браслета нового поколения Mi Smart Band 5 на российский рынок.

Информация об этом появилась на официальной странице производителя в Facebook.

Ранее стало известно, что глобальная версия Mi Smart Band 5 имеет заметный недостаток - в нем отсутствует модуль NFC (а также, возможно, не активирован сенсор уровня кислорода в крови). Не исключено, что NFC-версия, по аналогии с предыдущим поколением браслетов, будет представлена позднее.

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На мероприятии 30 июля будут представлены и другие новинки Xiaomi, однако компания не сообщает, какие именно.

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