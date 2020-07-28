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27.07.2020 20:15
Рубрика: Digital

Стоит ли своих денег OPPO А91

Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8218)
Китайские аппараты хороши тем, что никогда не знаешь - а чего же от них в итоге ждать, они могут как разочаровать, так и приятно удивить. OPPO A91 - представитель среднего ценового сегмента, в России он продается за 27 990 рублей. Стоит ли он своих денег?
В OPPO A91 минусы перевешивают плюсы. Фото: Oppo.com В OPPO A91 минусы перевешивают плюсы. Фото: Oppo.com
В OPPO A91 минусы перевешивают плюсы. Фото: Oppo.com

Дизайн

Если смотреть на смартфон исключительно сзади, то выглядит он очень красиво - переливающийся синий градиент, задняя панель стеклянная, а не пластиковая. Четыре аккуратные камеры. Кажется, что новинка китайцев даст фору и более дорогим моделям, но... магия рассеивается, как только вы перевернете гаджет дисплеем вверх. В 2020 году OPPO почему-то решили, что дизайн с капелькой будет актуальным. Ну вот что мешало сделать аккуратный вырез, как у младшей модели? Сами рамки экрана довольно толстые, а нижний "подбородок" кажется гигантским - такой же виден и у младших моделей, которые стоят в два раза дешевле. И если там это простительно, то при ценнике почти в 30 тысяч появляются вопросы.

Фото: Reuters
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С другой стороны, аппарат достаточно легкий - его вес 172 грамма. Клавиша включения/блокировки справа, регулировка громкости - слева. Чуть выше клавиш регулировки громкости лоток для двух SIM и карты памяти MicroSD - это удобно, выбирать между второй SIM и дополнительной памятью не приходится. Снизу есть даже 3,5 мм аудиоразъем (он располагается ближе к левому боку), там же микрофон, по центру USB Type-C, правее - динамик.

Дисплей

Если к чему и нет претензий в смартфоне, так это к дисплею. Новинка от китайцев получила 6,4-дюймовый экран с разрешением 2400х1080 пикселей. Цвета хорошие, яркие и контрастные. А вот поддержки HDR нет. Что касается встроенного в дисплей сканера отпечатков пальцев, то он работает с переменным успехом. Аппарат то быстро разблокируется, то приходится прикладывать палец по нескольку раз, чтобы смартфон наконец-то узнал владельца.

Производительность

Смартфон работает на процессоре MT6771V Helio P70. Это восьмиядерник, построенный на техпроцессе 12-нм с 4 ядрами Cortex-A73, работающими на частоте 2,1 ГГц и 4 ядрами Cortex-A53 на частоте 2 ГГц. В качестве графического ускорителя выступает чип Mali-G72. Например, в тесте Geekbench 5 гаджет набирает 282 балла в одноядерном и 1335 баллов в многоядерном тестировании. Это очень плохой результат - для сравнения Honor 9C набрал 329 баллов в одноядерном и 1384 балла в многоядерном тестировании, а он стоит на 16 тысяч рублей дешевле OPPO A91.

Как видно из теста, главный минус этого смартфона - процессор. Впрочем, не стоит удивляться: за компанией Mediatek давно и прочно закрепилось звание аутсайдера рынка мобильных чипов, и с каждым разом она это успешно подтверждает. Во-первых, данный процессор выполнен по технологии 12-нм (к слову, в этом году даже в бюджетных смартфонах другие производители ставят чипы 10-нм), а во-вторых, при нагрузке теряется 34% производительности. Так что если спустя некоторое время в каком-нибудь PUBG у вас все начнет тормозить - не стоит удивляться.

Софт

Зачем в аппарате 2020 года ставить устаревшую операционную систему - тоже осталось загадкой. Китайская новинка работает над Android 9 с фирменной надстройкой OPPO. Дизайнеры последней явно вдохновлялись iOS, но в какой-то момент что-то пошло не так.

Фото: iStock
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Камеры

Основной модуль состоит из 48-мегапиксельной камеры с диафрагмой f/1.8, ультраширокоугольной камеры на 8 мегапикселей с диафрагмой f/2.3 и модулем для макросъемки и сенсором глубины (по 2 Мп каждый). Снимает OPPO A91 вполне прилично. Цвета получаются вполне естественными и натуральными. А вот что касается видео, то аппарат умеет снимать только в разрешении 1080p и частотой 30 кадров в секунду. Это маловато.

Аккумулятор

Емкость аккумулятора составляет 4025 мАч. Гаджет живет один день при активном использовании. Стоит отметить быструю зарядку - за полчаса телефон способен зарядиться до 50%, а полный цикл занимает 1 час 10 минут. Фокус с быстрой зарядкой работает только при использовании комплектного блока питания и кабеля.

Конкуренты

Основным конкурентом OPPO A91 является Samsung Galaxy A71. Он стоит примерно столько же, но при этом выигрывает как по производительности, так по камерам. Кроме того, у него больше емкость батареи - 4500 мАч против 4025 у OPPO. А также современнее прошивка - у южнокорейца стоит Android 10 против Android 9 у OPPO.

Вместо итогов

Если бы этот смартфон появился год назад - вопросов к нему не было бы никаких. Но на дворе 2020 год, поэтому устаревшие характеристики вкупе с высокой ценой никак не спасают китайского производителя. И если цена на A91 не опустится в самое ближайшее время, смартфон ждет забвение.

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