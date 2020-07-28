Трамп прокомментировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным как продуктивный. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции.

"Мы не говорим о том, что мы обсуждаем, но у нас было много обсуждений и, я думаю, они были очень продуктивными", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, телефонный разговор двух лидеров состоялся 23 июля. По сообщению пресс-службы Кремля, стороны затронули несколько тем. Среди них были вопросы вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, ситуация вокруг иранской ядерной программы, развитие торгово-экономического взаимодействия и сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса. Кроме того, Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю 45-летия орбитального полета по программе "Союз-Аполлон".