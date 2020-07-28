Трамп: США поделятся вакциной от коронавируса с людьми по всему миру

Соединенные Штаты готовы поделиться вакциной против коронавируса с другими странами. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время выступления в Северной Каролине.

По словам американского лидера, США заранее массово производят вакцины-кандидаты, чтобы в первый же день, как только препарат одобрят, он стал доступен американцам. "У нас будет немало вакцины для людей по всему миру", - цитирует РИА Новости хозяина Белого дома.

Трамп напомнил, что США уже договорились с наиболее перспективными производителями об огромных поставках вакцины. Это колоссальная производственная мобилизация, отметил президент, подчеркнув, что ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны.

Между тем, в США стартовал третий этап испытаний вакцины от коронавируса. В нем примут участие почти 30 тысяч человек, будут задействованы 89 центров по всей стране. Американские власти планируют изготовить сотни миллионов доз вакцины уже к осени.

Напомним, что Соединенные Штаты лидируют в мире по числу заражений коронавирусом - более 4,2 миллиона человек. За время пандемии скончались свыше 147 тысяч американцев.