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28.07.2020 19:00
Рубрика: В мире

День без выстрелов

Украинские военные недовольны перемирием
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8219)
Первые сутки прекращения огня в Донбассе, с которым связывают надежды на закрепление мира, прошли без выстрелов. Соблюдение украинской стороной режима тишины подтвердило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).
Кремль оценил ситуацию с договоренностями по прекращению огня в Донбассе

Правда, без провокаций со стороны Киева все же не обошлось, по счастью, только вербальных. Украинская сторона устами командующего операцией генерала Кравченко попыталась голословно обвинить армии республик в обстреле, игнорируя обязательный теперь протокол СЦКК. Украинский военный забыл о том, что без сообщения об обстреле в совместный центр и наблюдательную миссию ОБСЕ любые подобные заявления считаются голословными. В ДНР слова Кравченко назвали провокацией: "Данное заявление является очередной информационной провокацией украинской стороны, нацеленной на дестабилизацию обстановки", - заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

В некоторых частях ВСУ между тем идет агитация за нарушение перемирия. Так, по сообщению пресс-службы народной милиции ДНР, на позициях 18-го отдельного батальона 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Новгородское зафиксировано использование звуковещательной аппаратуры с трансляцией материалов, призывающих игнорировать приказы киевской власти и отказаться от перемирия. Также на передовых позициях украинских силовиков появились плакаты провокационного содержания с обязательной в таких случаях свастикой.

Первый день перемирия не обошелся без провокаций, пока, к счастью, только вербальных

Тем не менее, по сообщениям украинских военных в соцсетях, в бригады действительно прибыли инспекторы генерального штаба, отвечающие за соблюдение режима тишины. Их называют "генералы Зеленского" и их же призывают убивать. Такого рода совет "побратимам" дал в своем Facebook английский военный эксперт Глен Грант, привлекавшийся при президентстве Порошенко к реформированию украинской армии. "Командир бригады должен четко дать понять, что, если начнется война, первым убитым будет генерал от Зеленского", - предложил британский вояка.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

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