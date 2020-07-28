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Рубрика: В мире

Снова нездорово

В Бельгии вернули жесткие ограничения из-за COVID-19
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8219)
Бельгия стала одной из первых стран ЕС, в которой на фоне роста заболеваемости COVID-19 пришлось вернуть жесткие ограничения общественной жизни. Как заявила премьер королевства Софи Вильмес по итогам экстренного заседания Совета нацбезопасности, на ближайшие четыре недели в общественных местах вновь запрещается собираться группами более пяти человек (до сих пор допускалось 15).

В закрытых помещениях смогут одновременно находиться не более 100 человек, на уличных мероприятиях - в пределах 200 и обязательно в масках. Ранее власти предписали обязательно надевать их в ресторанах и кафе, в магазинах, на рынках и торговых улицах, в библиотеках, кинотеатрах, музеях, а также в транспорте. На экскурсии и свадьбы отныне допускаются максимум десять участников. На шоппинг в торговых центрах каждому клиенту отводится 30 минут.

Фото: iStock
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В Антверпене и вовсе введен комендантский час: выходить в город без веских оснований с половины одиннадцатого вечера до шести утра нельзя. Еще в начале июля в Бельгии в среднем регистрировали 101 новый случай заболевания в день, с 17 по 23 июля их было почти 279, а в это воскресенье - уже более 500.

Немного по другому пути пошла Германия, где прирост заболеваемости обгоняет бельгийские показатели. По данным Института Коха, за последние сутки в стране было выявлено 633 новых пациента с COVID-19. Теперь между отдельными регионами республики вновь ограничивается свобода передвижения. Так, жители целого района Дингольфинг-Ландау в Баварии с этой недели не могут спокойно въехать в соседние федеральные земли из-за вспышки "короны" на местной овощной ферме. Вирус нашли уже у 174 сборщиков огурцов - в основном, сезонных рабочих из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины. Заложниками неблагоприятной эпидемиологической обстановки стали около 96 тысяч местных жителей. Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, власти земли Шлезвиг-Гольштейн на экстренном совещании квалифицировали баварский район как зону риска. Теперь туристы оттуда обязаны будут пройти 14-дневный карантин и встать на учет в шлезвиг-гольштейнском управлении здравоохранения, а также предоставить справку об отрицательном тесте на COVID-19. Без нее, сделанной не позднее, чем за 48 часов до пересечения административной границы, баварцы не смогут попасть и в землю Мекленбург-Передняя Померания.

Жителям бельгийского Антверпена запретили выходить из дома с 22:30 до 6:00

Кстати, власти Германии, которые опасаются второй волны коронавируса, приняли решение обеспечить в международных аэропортах бесплатное и добровольное тестирование для всех пассажиров, прибывающих из стран повышенного риска.

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
Четыре европейские страны призвали не ездить в Испанию

О подобных экспресс-тестах задумываются и итальянцы. А вот власти испанского острова Майорка после того, как немецкие туристы устроили на местных пляжах бурные, если не сказать - буйные вечеринки безо всяких мер предосторожности, приняли беспрецедентное решение закрыть все бары, рестораны и дискотеки. Нарушителям грозят крупные штрафы, передает Euronews. Ну, а власти Каталонии призвали жителей Барселоны без нужды не покидать дома в течение ближайших 15 дней.

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