В Минске чествовали 104-летнего Героя Советского Союза

БЕЛТА

И в свои сто четыре года полковник в отставке Василий Мичурин готов поведать благодарным слушателям не только о своем участии в разгроме гитлеровский войск, но и о боевых заслугах в годы финской войны, за участие в которой в 24 года он был удостоен звания Героя Советского Союза. Поздравление с очередной годовщиной со дня рождения заслуженный минский ветеран принимал 28 июля и от Минобороны Беларуси, информирует БЕЛТА.

Кстати, о высшей награде Родины, вспоминает Василий Сергеевич, он узнал в Павловске на Оке, куда его дивизию перевели после подписания мирного договора с Финляндией. А звезду Героя белорусскому ветерану вручал ему в Кремле "всесоюзный староста" Михаил Калинин.

По биографии героя можно проследить многие этапы Великой Победы советского народа. Он участвовал в обороне белорусской столицы, отважно сражался в боях за освобождение Рогачева, Слуцка, Старых Дорог, Барановичей и Бреста. Воевал в Восточной Пруссии, брал Кенигсберг и штурмовал Берлин.

Правда, расписаться на стенах Рейхстага времени не хватило: их часть срочно перебросили в Чехословакию, где шли бои с отборными гитлеровскими частями. А чуть позже майор Василий Мичурин участвовал и в пленении предателя Власова.

Вся послевоенная служба ветерана связана была с Синеокой. Приказом министра обороны РБ Герой Советского Союза полковник в отставке Мичурин зачислен почетным солдатом 120-ой отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-Западного оперативного командования.

Следует добавить, что 75-летний юбилей Победы отметили в этом году в Беларуси два Героя Советского Союза - Василий Сергеевич Мичурин и Иван Ильич Кустов, которому, уточняет агентство, уже исполнилось 96 лет.