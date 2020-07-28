В США мошенник присвоил деньги из антикризисного фонда и купил Lamborghini

В США 29-летнего жителя Флориды обвиняют в мошенничестве. Молодой человек присвоил почти четыре миллиона долларов, предназначавшихся на зарплаты во время пандемии коронавируса, сообщает министерство юстиции.

По данным следствия, Дэвид Хайнс обратился в банки для получения финансовой помощи в рамках федеральной программы "Защита заработной платы". От имени различных компаний молодой человек запросил кредиты на общую сумму в 13,5 миллиона долларов, которые якобы необходимы для выплаты зарплат сотрудникам. В итоге Хайнсу одобрили льготные кредиты на сумму в 3,9 миллиона долларов, пишет РИА Новости.

После этого мошенник приобрел спортивный автомобиль Lamborghini Huracan 2020 года выпуска за 318 тысяч долларов, а также делал покупки в роскошных магазинах и на курортах Майами-Бич. На момент ареста на счету Хайнса оставалось около 3,4 миллиона долларов.

Отметим, что программа "Защита заработной платы" была предусмотрена законом о помощи пострадавшим от коронавируса в США. Она дает возможность малым предприятиям и другим организациям получать кредиты со сроком погашения два года и процентной ставкой в 1%.