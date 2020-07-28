Видео: ландшафтный пожар застопорил автомобильное движение на юге США

Самые страшные пять минут в жизни пережила автомобилистка из американского Сент-Джорджа (штат Юта на западе страны). Шоссе i15, по которому она ехала вместе с пожилой матерью и грудным младенцем, оказалось в плотном кольце ландшафтного пожара, из которого они выбрались пусть и без ущерба, но натерпевшись изрядного страху.

По ее словам, возгорание возникло где-то в предгорье в 10 км от города и постепенно огонь спустился к шоссе. Из-за плохой видимости на дороге водители впереди сильно сбавили скорость, и около минуты нашей героине пришлось простоять в пробке в 1,5-2 метрах от жаркого пламени. Казалось, вот-вот шины начнут оплавляться, а краска - отшелушиваться и гореть.

Но, к счастью, автомобиль благополучно выдержал это испытание огнем. Вскоре пробка зашевелилась и наша героиня с семьей спешно удалилась от опасного участка дороги.

К слову сказать, на всем протяжении дороги мы так и не увидим работы пожарных служб штата, что скорее всего говорит не о бездействии властей, а о том, что это возгорание - не единственное и не самое опасное на территории Юты.