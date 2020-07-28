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28.07.2020 04:55
Рубрика: В мире

Временный президент Боливии вылечилась от СOVID-19

Фото: AFP/AIZAR RALDES Фото: AFP/AIZAR RALDES
Фото: AFP/AIZAR RALDES

Временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила, что излечилась от коронавируса. Об этом она написала в своем Twitter, поблагодарив всех за поддержку во время болезни.

Фото: Bolivian Presidency/AFP
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"Меня выписали, и я возвращаюсь к нормальной работе", - цитирует Аньес РИА Новости. Коронавирус был диагностирован у временно исполняющей обязанности президента Боливии девятого июля. Об этом сообщила сама Аньес, отметив, что чувствует себя хорошо и будет работать удаленно.

Ранее у еще трех высокопоставленных чиновников правительства был выявлен коронавирус. Речь идет о главе кабинета Йерко Нуньесе, министре горнорудной промышленность Хорхе Фернандо Оропесе и министре здравоохранения Эйди Рока.

В мире Южная Америка Боливия Пандемия коронавируса COVID-19

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