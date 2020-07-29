Беларусь заявила о готовности к возобновлению авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси ждет ответа от Росавиации касательно возобновления авиасообщения между Беларусью и Россией, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

"Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций были проведены консультации с Рос­авиацией, а также направлено письмо в Росавиацию с предложением о взаимном возобновлении авиасообщения. Но на данный момент российская сторона нам еще не ответила", - сказали в пресс-службе.

В Минтрансе пока не озвучивают возможную дату возобновления полетов, поскольку договоренность с российской стороной еще не достигнута. "Но мы со своей стороны готовы к открытию авиасообщения между нашими странами", - добавили в Минтрансе.

Как известно, Россия решила возобновить международное авиасообщение с 1 августа, оно было закрыто с 27 марта из-за распространения коронавируса. В первую очередь будут возобновлены полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию.