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29.07.2020 21:25
Рубрика: В мире

Boeing прекратит производство своего классического самолета 747

Текст: Максим Макарычев
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Американский авиационный гигант Boeing прекратит производство своего классического самолета 747 и ожидает более значительного сокращения рабочих мест, чем было объявлено ранее. В заявлении корпорации, которое цитирует ВВС, сообщается, что Boeing планирует сократить производство многих своих самолетов после того, как с начала пандемии в условиях прекращения международных перевозок убытки концерна достигли 2,4 миллиарда долларов. "Реальность такова, что воздействие пандемии на авиационный сектор продолжает оставаться серьезным", - сказал руководитель Boeing Дэйв Кэлхун.

Фото: AP Photo/Elaine Thompson
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На минувшей неделе британская авиакомпания British Airways стала последним из перевозчиков, объявившим о том, что перестанет использовать свои лайнеры линейки 747 - около 10% своего парка - ссылаясь на падение спроса у пассажиров. Австралийская авиакомпания Qantas также сняла с эксплуатации этот тип самолета, который в прошлом году отметил свое 50-летие. Во время коронавирусного кризиса компания стала испытывать значительные трудности: так, в апреле не было зарегистрировано ни одного заказа на покупку самолетов Boeing. Кроме того, крупные авиаперевозчики в 2020 году отменили более 110 заказов на самолет 737 MAX. Напомним, что этот самолет потерпел две крупные авиакатастрофы в марте 2019 года в Эфиопии и Индонезии, в которых погибли 346 человек.

В конце мая стало известно о планах увольнения 10 процентов из 160 тысяч сотрудников Boeing. Об этом сообщил представитель профсоюза Общества профессиональных инженеров в аэрокосмической отрасли (SPEEA). Теперь эту информацию подтвердили руководители компании.

В мире США Компании Авиация Boeing

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