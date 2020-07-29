Почти 120 аптекам запретили дистанционную продажу лекарств

Разрешение на дистанционную торговлю лекарственными препаратами получили 122 российские аптеки, сообщили в Росздравнадзоре. При этом всего поступило 250 заявлений от аптек из 33 регионов, 118 из них отказали, по остальным решение еще не принято.

Причиной отказа чаще всего становятся недостоверные сведения о сайте организации или отсутствие в ней ответственного за дистанционную торговлю сотрудника.

Все аптеки, получившие разрешение, подтвердили, что могут доставить лекарства с соблюдением температурного режима. Для этого они готовы использовать термоконтейнеры, изотермические пакеты, хладоэлементы и другое оборудование, которое поможет сохранить необходимую температуру для медпрепарата во время его доставки.