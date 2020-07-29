Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе

В некоторых странах Европы появились признаки второй волны COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в эфире телеканала Sky News.

Он призвал быть абсолютно честными по поводу того, что происходит в Европе. "Я боюсь, что в некоторых местах мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии", - цитирует ТАСС политика. Премьер напомнил о необходимости соблюдать введенные из-за коронавируса ограничения и социальную дистанцию, носить маски в общественных местах.

Джонсон также выступил в защиту введенного 26 июля обязательного двухнедельного карантина для прибывающих из Испании. Данный шаг стал неожиданностью для многих британцев, отправившихся в отпуска в пиренейское королевство. "Мы должны предпринять быстрые и решительные действия в тех случаях, когда считаем, что риски снова начинают расти", - подчеркнул премьер.

Ранее Борис Джонсон признал ошибки в борьбе с пандемией коронавируса. "Конечно, есть вещи, которые мы сделали неправильно, и мы постоянно учимся", - заявил политик, отметив, что учиться на своих ошибках следует как можно быстрее. Худшее с распространением болезни должно закончиться к середине следующего года.