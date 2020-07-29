Какие интересные места для отпуска есть в нашей стране, кроме черноморского побережья? Когда россияне смогут поехать отдыхать за границу? Какую купить страховку и когда сдавать анализы на "корону"? На эти и другие вопросы читателей "Российской газеты" отвечает Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Юлия Шепелева: Я домохозяйка, работает только муж. Собирались с семьей в этом году отдохнуть в санатории. Слышала, что с прошлого года вступили поправки в Налоговый кодекс. И можно в пределах 50 тысяч рублей на человека самим заказать путевку, а оплатит расходы работодатель. Как это работает и куда обращаться?

Майя Ломидзе: Действительно, ваш работодатель, согласно закону, который вступил в силу еще 1 января 2019 года, может (но не обязан!) оплатить в пределах суммы в 50 тысяч рублей отдых по туристической путевке работнику, а также его супруге (супругу), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет, а также детям до 24 лет, если они являются студентами-очниками.

Впоследствии работодатель может отнести потраченные средства на расходы по оплате труда (учитываемые при исчислении налога на прибыль).

Тут важны два момента: во-первых, нужно узнать, есть ли такая практика в вашей компании (организации). Как правило, она сейчас есть лишь в больших государственных корпорациях. Для выяснения этого нужно обратиться в бухгалтерию.

Во-вторых, закон позволяет работодателю оплатить только тур, приобретенный у туроператора (турагента). Самостоятельно собрать тур - отдельно оплатить отель или купить билеты в авиакомпании будет нельзя.

Можно ли рассчитывать на поездку за границу на автобусах этим летом? В какие страны?

Майя Ломидзе: Пока границы закрыты, и все мы ожидаем правительственных решений по этому поводу и со стороны России, и со стороны зарубежных государств.

Европа, вероятнее всего, останется этим летом закрытой для россиян. Большие шансы на скорое открытие имеет Беларусь. Финляндия будет пересматривать свой список стран, откуда в страну могут въехать туристы, 11 августа. Возможно, в него попадет Россия, но это предположение.

И с 1 августа разрешены вылеты в Турцию, Великобританию и Танзанию. Эти государства признаны безопасными Роспотребнадзором.

Туристическое сообщение с Украиной на данный момент отсутствует. Граждане РФ едут на отдых в Одессу через Белоруссию транзитом на личном автотранспорте. Но это законно, лишь если у вас есть вид на жительство на Украине (документы надо будет показать на границе).

Какую страховку лучше купить для заграничного отдыха?

Майя Ломидзе: Сейчас, безусловно, ту, в покрытие которой включено лечение от COVID-19 за границей. Такие страховки предлагают крупные страховщики.

Стоит помнить, однако, что в ряд стран (например, Таиланд) будет требоваться страховка с покрытием не менее 100 тысяч долларов США, для таких стран следует смотреть у страховых компаний полисы с расширенной суммой покрытия.

Килиманджаро ждет нас всегда! Фото: Photoxpress

Ольга Дмитренко, Самара: Каковы шансы, что наши туристы, как организованные группы, так и самостоятельные путешественники, попадут в августе в Абхазию?

Майя Ломидзе: Ограничения на границе с Абхазией действуют до 28 июля. Дальше власти России и этой страны будут определяться со сроками открытия границ. Вполне возможно, что в августе туристов туда пустят.

Но уже известно, что в Абхазии нельзя будет заселиться в отель, санаторий или пансионат без справки с отрицательным тестом на коронавирус. Причем выдана она должна быть не позже чем за трое суток до приезда на место.

Роспотребнадзор опубликовал приказ, как вести себя туристам, возвращающимся из-за границы. Они должны сначала зарегистрироваться на госуслугах. Потом, приехав домой, в течение трех дней они должны сдать тест на "корону".

Майя Ломидзе: В приказе Роспотребнадзора от 7 июля 2020 года нет обязательства регистрироваться на сайте госуслуг. Но тест действительно должен будет сдать каждый гражданин России, прибывающий из-за границы. В течение трех дней.

Но, может, надо все-таки ужесточить правила въезда в Россию? Пусть все возвращаются домой со справками.

Майя Ломидзе: Получение справки в иностранном государстве, особенно для туристов на курортах, может быть технически сложным. Да и непонятно, будет ли их признавать Роспотребнадзор. Поэтому требование о сдаче теста уже в России выглядит логичным, дает туристу время и экономит его деньги.

А не надо ли ужесточить для иностранцев условия въезда в Россию?

Майя Ломидзе: За три дня до прибытия в нашу страну они должны сдать тест на COVID-19 и при пересечении границы России предъявить медицинский документ об отсутствии этой инфекции.

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Где отдохнуть в России

Майя Арчиловна, какие самые востребованные сегодня места для отдыха в России? Какие незаслуженно игнорируют отдыхающие?

Майя Ломидзе: По данным Аналитической службы АТОР, более 90 процентов всего спроса - это курорты Краснодарского края (Большой Сочи и Анапа) и Крым, то есть черноморские курорты с пляжным отдыхом. Также очень вырос в этом году спрос на Калининград.

Что касается обойденных массовым вниманием мест для отдыха, то их множество, но это экскурсионный, а не пляжный туризм. О нем меньше говорят и пишут, он не столь сильно на слуху.

В вашем распоряжении вся страна, и все зависит от ваших интересов и бюджета. У туроператоров сейчас можно найти по доступной цене и туры на Байкал, и в совсем нетронутую массовым туризмом Хакасию. Можно купить тур в Самарскую область на Волгу, в Мурманскую область на побережье Ледовитого океана.

Или отправиться в действительно уникальный этнотур на Ямал к северным оленям. Есть прекрасные туры по летней Камчатке.

Но можно и не забираться так далеко - например, в Московской, Смоленской или Тверской области масса интересных маршрутов для туристов любых возрастов.

Полный текст интервью с Майей Ломидзе читайте на сайте "РГ".