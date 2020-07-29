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29.07.2020 21:10
Рубрика: Легковые авто

Электрический кроссовер Skoda: первые изображения салона

Текст: Юрий Зубко
Фото: Прсс-служба Skoda Фото: Прсс-служба Skoda
Фото: Прсс-служба Skoda

Компания Skoda продолжает подогревать интерес к электрическому кроссоверу Enyaq. После тизера, на котором был изображён силуэт автомобиля, чехи показали салон новой модели.

Главные "фишки" интерьера - мультимедиасистема с большим экраном и виртуальная приборка. На центральном тоннеле небольшой джойстик управления трансмиссией и площадка для зарядки смартфона. В нижнем отсеке тоннеля есть место для хранения мелочевки.

Фото: www.facebook.com/artem.achkasov
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Автомобиль оснащен двухспицевым многофункциональным рулем и климат-контролем, которым водитель сможет управлять при помощи традиционных кнопок. Не обошлось и без мейнстрима. При производстве элементов интерьера будут активно использоваться натуральные, экологичные и переработанные материалы. Например, в чехлах сидений будет 60% пластика ПЭТ-бутылок. А искусственная кожа - с добавкой экстракта оливок.

Enyaq построен на модульной "электрической" платформе MEB концерна Volkswagen.

Модель предложат в пяти версиях. Заднеприводный вариант с одним мотором будет иметь диапазон мощности от 148 до 204 л.с. Полноприводная модификация с двумя электромоторами - 265-306 л.с.

Фото: Пресс-служба Skoda
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Для электромобиля станут доступны три варианта батареи ёмкостью 55, 62 и 82 кВт*ч. Заднеприводный 204-сильный Enyaq iV сможет преодолеть до 500 километров. Дальность хода "топового" полноприводного кроссовера составит 460 километров.

Премьера автомобиля пройдёт 1 сентября в Праге. Производство Skoda Enyaq iV начнётся в конце 2020 года, старт продаж намечен на начало 2021-го.

#Skoda