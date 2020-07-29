Электрический кроссовер Skoda: первые изображения салона

Компания Skoda продолжает подогревать интерес к электрическому кроссоверу Enyaq. После тизера, на котором был изображён силуэт автомобиля, чехи показали салон новой модели.

Главные "фишки" интерьера - мультимедиасистема с большим экраном и виртуальная приборка. На центральном тоннеле небольшой джойстик управления трансмиссией и площадка для зарядки смартфона. В нижнем отсеке тоннеля есть место для хранения мелочевки.

Автомобиль оснащен двухспицевым многофункциональным рулем и климат-контролем, которым водитель сможет управлять при помощи традиционных кнопок. Не обошлось и без мейнстрима. При производстве элементов интерьера будут активно использоваться натуральные, экологичные и переработанные материалы. Например, в чехлах сидений будет 60% пластика ПЭТ-бутылок. А искусственная кожа - с добавкой экстракта оливок.

Enyaq построен на модульной "электрической" платформе MEB концерна Volkswagen.

Модель предложат в пяти версиях. Заднеприводный вариант с одним мотором будет иметь диапазон мощности от 148 до 204 л.с. Полноприводная модификация с двумя электромоторами - 265-306 л.с.

Для электромобиля станут доступны три варианта батареи ёмкостью 55, 62 и 82 кВт*ч. Заднеприводный 204-сильный Enyaq iV сможет преодолеть до 500 километров. Дальность хода "топового" полноприводного кроссовера составит 460 километров.

Премьера автомобиля пройдёт 1 сентября в Праге. Производство Skoda Enyaq iV начнётся в конце 2020 года, старт продаж намечен на начало 2021-го.