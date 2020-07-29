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29.07.2020 16:07
Рубрика: Происшествия

ФСБ задержала террористов, готовивших нападения на военных и полицейских

Текст: Иван Егоров
ФСБ во взаимодействии с МВД предотвратили теракты в Санкт-Петербурге, которые готовили сторонники запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, спецслужбой были задержаны выходцы одной из среднеазиатских республик - члены ячейки "ИГ", которые готовили нападение и убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Фото: Снимок с видео. ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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Судя по кадрам оперативного видео двух предполагаемых террористов задержали прямо на улице. Причем одного из них оперативники внесли буквально на руках в микроавтобус. Другие задержания еще троих человек прошли в квартире, где жили подозреваемые.

По данным ФСБ, после совершения терактов они планировали выехать на территорию ближневосточного региона для участия в МТО. Задержанных злоумышленников также проверяют на причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан в состав террористических структур и финансировании терроризма.

Как отметили в ЦОС ФСБ, по месту проживания фигурантов изъяты средства связи, банковские карты, использовавшиеся в преступной деятельности. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Несколько дней назад в Химках был ликвидирован еще один сторонник "ИГ", который готовил теракт в людном месте в Москве с применением гранат и автомата.

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