Госдума отправила в ЦИК запрос о проверке двойного гражданства у депутатов

В Госдуме приступили к исполнению поручения председателя палаты Вячеслава Володина. Спикер ранее заявил о необходимости проверить информацию о наличии у ряда депутатов Госдумы двойного гражданства. Запрос отправлен в Центризбирком.

Об этом журналистам сообщил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Запрос составлен его комитетом совместно с комиссией по вопросам контроля за достоверностью сведений о депутатских доходах.

Поручение было дано проверить размещенную в социальных сетях информацию о наличии у ряда депутатов Госдумы иностранного гражданства, либо вида на жительство или иных документов, подтверждающих право на проживание на территории иностранного государства.

Пискарев объяснил, почему запрос отправлен именно в ЦИК.

- Баллотируясь в Госдуму, депутаты предоставляют Центральной избирательной комиссии сведения о своем гражданстве, доходах, имуществе, судимости и т.д., - отметил он. - В соответствии с федеральным законодательством о выборах ЦИК РФ имеет полномочия обращаться в соответствующие органы с представлением о проверке их достоверности.

Василий Пискарев при этом не стал комментировать персоналии депутатов, чьи фамилии упоминаются в запросе, пояснив, что "до окончания проверки это делать некорректно".