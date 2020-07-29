Как будут работать кинотеатры Союзного государства

Сумеет ли киноиндустрия, лишенная прибыли на полгода, оправиться после пандемии? Насколько сможет оторваться от онлайна, который в период карантина перехватил пальму первенства?

- Мы не только должны возвратить кинотеатры, но и определиться, какие экономические модели у нас будут работать, - пояснил руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

- В этом году кинорынок потерял около 30 млрд рублей, - сообщил генеральный директор Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема парк", "Формула кино") Алексей Васясин, - сеть недосчиталась 5-6 млрд руб. выручки.

- За 2020 год сборы в киноиндустрии будут максимум 60% от показателей "мирного времени", - считает председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов. - Кинотеатры - очень важная часть жизни нации, ее социализации. Вслед за кинотеатрами может уйти большое кино.

- 8,5 месяцев в году кинотеатры терпят убытки, - считает президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова. - В этом году ситуация усугубилась. В 2021 году кинотеатры будут отдавать долги текущего года. Из-за пандемии сотрудников "Каро" отправили в простой на две трети зарплаты.

У государственного Москино ситуация оптимистичнее. Москино не связаны арендными обязательствами, помимо проката кинокартин, Москино устраивает бесплатные выставки, фестивали, экскурсии.

Зрителей с первого августа не заставят сидеть в масках по требованию Роспотребнадзора, маски и перчатки обязательны только для персонала. Однако, действует социальная дистанция: при покупке билета онлайн соседние места автоматически блокируются. Исключения будут делать для семей.

Показывать кинотеатры будут новинки всех жанров и хиты. На случай второй волны пандемии припасен у кинотеатров план "Апокалипсис".

- Возможно, закрытие кинотеатров было намеренным, и дело тут не совсем в коронавирусе, - предполагает руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.- У меня складывается впечатление, что это чей-то умысел. Люди, которые собираются и смотрят кино, которое вызывает какую-то рефлексию, пусть лучше сидят по домам и смотрят все в онлайн.

В Беларуси уже открылись кинотеатры.

- Мы очень соскучилась по нашим теплым встречам, - сказал программный директор Международного минского кинофестиваля "Лiстапад" Игорь Сукманов. - И хоть наш Falcon Club Бутик и находился на паузе, проект "Зал №4" готов к возвращению. И пусть мир уже не будет прежним, но наша привязанность к фильмам, способным воздействовать на нас, останется неизменной.

Несмотря на вынужденный "паралич киноиндустрии", у нас в запасе достаточно картин, заслуживающих долгих и бурных разговоров в лаунж зоне Falcon Club Бутик кино.Например, фильм Шеннон Мерфи "Молочные зубы". Это молодежный фильм, который впечатлит зрелую публику. Романтическая история первой, почти невозможной любви рассказана кинематографистами Австралии, а значит это будет почти как в Голливуде, но более экстравагантно.По закону душещипательной мелодрамы тема неизлечимой болезни даст толчок повествованию, но это фильм не о страданиях, а о безраздельной любви и радости жизни.Несмотря на то, что Венецианское жюри отметило работу молодого актера Тоби Уоллеса, здесь играют проникновенно все: юная Элайза Сканлен, ветераны Бен Мендельсон, Эсси Дэвис. Еще одна обещанная премьера -экстравагантная виньетка Гаспара Ноэ "Вечный свет". Среднеметражный набросок, снятый в порыве вдохновения, за считанные дни, (а то и часы), был отобран в полуночную программу Каннского кинофестиваля, что свидетельствует о чрезвычайном статусе Гаспара Ноэ в иерархии современных авторов кино. Также в ближайшее время можно посмотреть "О бесконечности" Роя Андерссона.