КамАЗ зарегистрировал загадочную аббревиатуру

Камский автозавод оформил охранные документы на новую торговую марку, которая представляет собой аббревиатуру из трех букв - ARX. Зарегистрировано как само буквосочетание, так и графический логотип под него (написанная курсивом серо-белого цвета аббревиатура).

Марка зарегистрирована только по одному классу товаров и услуг - грузовые автомобили.

Какая именно модель получит имя KAMAZ ARX - пока неизвестно. В 2019 году КамАЗ проводил конкурс на наименование для тягача КАМАЗ-54901, первенца нового поколения K5 (с кабиной от Mercedes-Benz Actros поколения BM963 и двигателем КамАЗ-Liebherr).

Было выбрано пять лучших предложений - Arus, Intro, Deus, Nova и Arden - однако ни одно из них в итоге не использовали для новой модели, она продолжает носить только отраслевой индекс.