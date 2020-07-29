Консульство РФ в Дананге закрылось из-за вспышки нового типа коронавируса

Генеральное консульство России на морском курорте Дананг во Вьетнаме аннулировало все записи посетителей на прием из-за новой вспышки коронавируса, который власти страны ранее признали "более заразным и агрессивным" типом инфекции. О временном закрытии учреждения с 29 июля "до особого уведомления" сообщается на его страничке в Facebook.

Дипломаты отмечают, что очный прием граждан будет возможен только в экстренных ситуациях. Консульские услуги, связанные с вопросами гражданства, пенсий, нотариата, записей актов гражданского состояния, приостановлены на неопределенный срок. Ранее местные власти ввели жесткие ограничительные меры общественной жизни в Дананге, третьем по величине городе Вьетнама, где за пять дней выявлено уже 29 случаев нового типа коронавируса, который до сих пор не регистрировался в стране.От граждан и путешественников требуется носить маски и не собираться группами. Все развлекательные мероприятия срочно отменены. Из Дананга начали экстренно эвакуировать туристов. До недавнего времени там отдыхали около 80 тысяч человек. При этом железнодорожное, автомобильное, водное и авиасообщение между Данангом и другими районами страны приостановлено на две недели. Правительство полагает, что речь идет именно о ввозных случаях, ведь до этого почти сто дней на территории королевства не регистрировались новые пациенты с COVID-19.