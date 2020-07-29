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29.07.2020 13:14
Рубрика: В мире

Кравчук может сменить Кучму на переговорах по Донбассу в Минске

Текст: Марина Алешина

Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатуру нового представителя Киева в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу в Минске. До недавнего времени украинскую делегацию возглавлял экс-глава республики Леонид Кучма.

По словам Зеленского, он попросил взять на себя эти обязанности первого президента независимой Украины Леонида Кравчука. Об этом сообщает "ЛIГА.Новости".

Фото: Стрингер / РИА Новости
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По мнению нынешнего главы республики, 86-летний Кравчук соответствует всем критериям. Во-первых, как утверждает Зеленский, с ним "разговаривает Россия". Во-вторых, он пользуется авторитетом как на востоке, так и на западе Украины. В-третьих, Кравчук придерживается "центристских" позиций.

О том, что Кучма уходит с этой должности, стало известно накануне. По одной из версий, причиной стал возраст политика. Впрочем, он младше Кравчука на четыре года. При этом известно, что Кучма, назначенный в комиссию еще Петром Порошенко, участвовал в переговорах без особого энтузиазма и сам предлагал заменить себя Кравчуком. В свою очередь, Леонид Кравчук не раз заявлял, что считает минский формат исчерпавшим себя, и выступал за его расширение.

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