Кравчук может сменить Кучму на переговорах по Донбассу в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатуру нового представителя Киева в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу в Минске. До недавнего времени украинскую делегацию возглавлял экс-глава республики Леонид Кучма.

По словам Зеленского, он попросил взять на себя эти обязанности первого президента независимой Украины Леонида Кравчука. Об этом сообщает "ЛIГА.Новости".

По мнению нынешнего главы республики, 86-летний Кравчук соответствует всем критериям. Во-первых, как утверждает Зеленский, с ним "разговаривает Россия". Во-вторых, он пользуется авторитетом как на востоке, так и на западе Украины. В-третьих, Кравчук придерживается "центристских" позиций.

О том, что Кучма уходит с этой должности, стало известно накануне. По одной из версий, причиной стал возраст политика. Впрочем, он младше Кравчука на четыре года. При этом известно, что Кучма, назначенный в комиссию еще Петром Порошенко, участвовал в переговорах без особого энтузиазма и сам предлагал заменить себя Кравчуком. В свою очередь, Леонид Кравчук не раз заявлял, что считает минский формат исчерпавшим себя, и выступал за его расширение.