Киркоров: Меня "уложили" рядом с Повалий! А с Пугачевой "лежат" другие

Лауреат специальной награды президента Беларуси Филипп Киркоров - "СОЮЗу": Спасаюсь самоиронией

Филипп Киркоров: У меня много масок, так как на сцене я часто меняю образы. Наталия Федосенко/ТАСС

Филипп Бедросович, что для вас фестиваль в Витебске?

Филипп Киркоров: Я подготовил программу белорусскому певцу Дмитрию Колдуну для "Евровидения", и он занял шестое место. Но даже "Евровидение" в этом году не устояло перед пандемией и было перенесено на следующий год, а вот мой любимый "Славянский базар" жил, жив и будет жить! Это фестиваль трех народов - белорусского, российского и украинского. Он нашел силы состояться, и это вызывает уважение. Сцена Летнего амфитеатра в Витебске лично для меня много значит. Не отрекаются любя. Мы уйдем, а фестиваль будет жить. Это фестиваль со своей атмосферой. Я приезжаю на него с 1994 года. Мы хотели приехать всей семьей с Бедросом Киркоровым, которому 88 лет. Я хотел привезти детей. Они были со мной на "Евровидении", болели за Сергея Лазарева.

"Евровидение" не состоялось. Что дальше?

Филипп Киркоров: Готовим на "Евровидение" певцов из Молдовы и Эстонии.

Вы прилетели в Витебск на частном самолете и появились перед поклонниками в черной маске, расшитой стразами...

Филипп Киркоров: Люблю летать на частных бортах, потому что можно вылететь в любое время.

Это у вас одноразовая маска?

Филипп Киркоров: Вы шутите? Я все-таки Филипп Киркоров! Я король масок, я меняю образы на сцене.

Обязательно получу премию "Грэмми", а еще хочу сыграть в театре короля Лира

Пандемия как-то нарушила ваши планы?

Филипп Киркоров: "Слетел" тур по Прибалтике, тур по Германии перенесли на 2022 год.

Вы сегодня разговорились...

Филипп Киркоров: Дорвался за полгода.

Постройнели и помолодели.

Филипп Киркоров: Мне через год пятьдесят пять, а кто даст? Если бы несколько лет назад меня спросили, что главное: любовь, творчество, сцена, я, не раздумывая, ответил бы - сцена! Сейчас мою жизнь занимают только мои дети. Мне даже на один день страшно покидать моих ангелов. Они выросли, задают вопросы. Я им говорю: "Отвечу завтра". Но столкнулся с тем, что отвечать надо сегодня.

Кем вы их видите?

Филипп Киркоров: Слава богу, не артистами. Алла-Виктория была влюблена в Плющенко-принца, хорошо рисует. Сын играет в футбол. Сына я вижу бизнесменом. У Аллы волевое начало - захочет, станет декоратором.

Как справились с самоизоляцией?

Филипп Киркоров: Я наконец-то рассмотрел своих детей. Я восемь лет колбасой носился по стране. Приходил домой, когда дети уже спали. Поэтому ждал драгоценные отпуска в январе и июне, чтобы пообщаться подольше - отправиться с Аллой-Викторией и Мартином в Болгарию или поехать по летним музыкальным фестивалям.

Вы участвовали в ледовых шоу Татьяны Навки. Какие герои вам нравятся?

Филипп Киркоров: Отрицательные. Люблю роль Черта и даже получил за него приз "Кинотавра".

Кем вы хотели стать в детстве?

Филипп Киркоров: Фокусником, у меня бабушка цирковая артистка. Я домашние задания делал в школе на переменках, и бабушка тащила меня в цирк на Цветном бульваре. Уже потом стал петь.

О чем мечтаете ?

Филипп Киркоров: Никогда этого не говорю вслух.

И все-таки?

Филипп Киркоров: Обязательно получу "Грэмми". Еще хочу сыграть в театре короля Лира. Может быть, кто-то рискнет, например, Серебренников, поставить со мной спектакль? А еще люблю озвучивать мультики.

Алла Пугачева удостоилась именной звезды в Витебске в 2006 году, вот и вас "положили" рядом...

Филипп Киркоров: Меня "уложили" рядом с Таисией Повалий! А с Пугачевой "лежат" другие...

А вы ходите к Алле Пугачевой в гости?

Филипп Киркоров: Нет, у каждого своя жизнь. Третьим лишним быть не хочу. Но не исключаю, что могу еще жениться.

Вы встретили другую женщину?

Филипп Киркоров: Почему бы нет? Но планка высоко поднята. (Филипп Киркоров познакомился с Аллой Пугачевой на "Славянском базаре в Витебске". - Прим. авт.) Но тут мы поставим многоточие...

Вы выступаете бесплатно?

Филипп Киркоров: Бесплатно поют только птички.

Что в планах?

Филипп Киркоров: Через несколько дней "взорвем болото".

Что вас спасает?

Филипп Киркоров: Самоирония, иначе бы я забронзовел.

визитная карточка

Филипп Киркоров родился 30 апреля 1967 года в Болгарии. В первый раз вышел на сцену в пять лет. Окончил с золотой медалью московскую школу N 413. В 1988 году окончил с красным дипломом Государственное музыкальное училище имени Гнесиных. Впервые на телевидении снялся в ноябре 1985 года в программе "Шире круг", исполнил на болгарском языке знаменитую песню "Алеша". В 1987 году получил приглашение на работу в "Ленинградском мюзик-холле". Судьбоносной стала для Киркорова встреча с поэтом-песенником Ильей Резником. С 1994 по 2005 год состоял в браке с Аллой Пугачевой. Имеет двоих детей.