"Локомотив" отказался от приглашения Кокорина

Также на Кокорина претендуют "Спартак", "Динамо", "Сочи", "Рубин" и "Зенит", контракт футболиста с которым истекает 31 июля.

В тоже время трансферный комитет "Локомотива" одобрил покупку 24-летнего полузащитника "Бордо" Франсуа Камано. Примерная сумма трансфера игрока сборной Гвинеи составит 7 млн евро. Сообщается, что контракт с ним будет подписан на 4 года.

За карьеру в "Боро" Камано провел 139 матчей и забил 30 голов.