Минпросвещения запустит горячую линию по выплатам классным руководителям

По поручению президента с 1 сентября все классные руководители начнут получать выплату в 5 тысяч рублей. Министерство просвещения запустит горячую линию по вопросам выплат. Об этом стало известно на совещании с регионами, которое провел министр просвещения Сергей Кравцов. Тема совещания - "Итоги прошедшего учебного года и основные направления работы на новый учебный год".

Министр напомнил, что Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования.

- Нам нужно навести порядок в сфере повышения квалификации учителей и переподготовки кадров, - рассказал он.

Кроме того, чтобы войти в "десятку", регионам нужно максимально объективно проводить оценочные процедуры - ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.

Еще одна задача - возвращение воспитательной работы в школы. Законопроект об этом, внесенный президентом, уже одобрен в трех чтениях Госдумой и Советом Федерации.

- Речь не идет о дополнительной бюрократической нагрузке, речь идет о систематизации большой работы по воспитанию наших школьников. В этой части мы готовим новый проект, который финансово обеспечит реализацию данного закона, - сказал Сергей Кравцов.

С сентября 2020 года школы должны будут постепенно разрабатывать и внедрять рабочие программы воспитания. А с 1 сентября 2021 года внедрение рабочих программ станет обязательным для всех образовательных организаций.

Также планируется внедрять в регионах проект по Цифровой образовательной среде (ЦОС). По словам министра, переход на дистанционный формат был вынужденной мерой и "речь идет не о замене традиционного классического обучения на дистанционное, а о том, чтобы в рамках ЦОС помогать школе в традиционном обучении". При этом планируется, что 1 сентября школы вернутся в традиционный формат работы.

О том, как изменится система среднего профобразования, рассказал первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. По его словам, успешность нововведений в СПО зависит от педагогических и управленческих кадров.

- В этом году повышение квалификации должны пройти не менее 5 тысяч человек по 120 компетенциям, - рассказал Дмитрий Глушко. - До 2024 года повышение квалификации должны пройти не менее 35 тысяч человек, при этом не менее 10 тысяч из них будут сертифицированы в качестве экспертов WorldSkills.

Заместитель министра просвещения Виктор Басюк рассказал о том, как будут работать педагогические вузы.

- Одно из важнейших направлений - формирование целостного образовательного пространства регионов, взаимодействия государственных органов управления и педагогических образовательных организаций: это и педагогические университеты, и колледжи, и институты повышения квалификации, - сказал он. - Мы разработали карту взаимодействия педвузов с регионами.

Также планируется обновление инфраструктуры коррекционных школ и детских садов. В 2020 году в проект включены 130 школ из 81 региона.