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29.07.2020 23:26
Рубрика: Общество

На Украине сообщили о третьем заражении COVID-19 жителя Тернопольщины

Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел коронавирусом. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимир Богайчук.

Фото: EPA-EFE/FILIPPO VENEZIA
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"Есть больной, заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания", - приводит его слова портал "Тернополяне".

Ранее эксперт рассказал "РГ", почему люди, пусть и редко, могут заражаться коронавирусом повторно.

"Вариант первый: человек очень легко переболел. В его организме, хотя заражение и произошло, не оказалось разрешающего количества вируса, чтобы организм отнесся к инфекции серьезно и выработал на нее антитела. То есть для организма такая легкая форма может пройти незамеченной. К слову, даже корью можно переболеть и дважды, и трижды. Хотя считается, что после первого случая вырабатывается пожизненный иммунитет. Второй случай, когда иммунитет не формируется, - при крайне тяжелом течении заболевания, когда все компенсаторные силы организма идут на поддержание жизни в настоящий момент, а не на формирование защиты для будущего. У организма просто не хватает сил для формирования антител", - рассказал в интервью "Российской газете" профессор патофизиологии Первого МГМУ им. Сеченова Антон Ершов.

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