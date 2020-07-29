Началась регистрация первой вакцины против COVID19

"Вакцина от коронавирусной инфекции проходит регистрацию в Минздраве России", - сообщил заместитель министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"Клинические испытания вакцины, разработанной в НИЦ микробиологии и эпидемиологии имени Гамалеи успешно завершены, вакцина находится на регистрации в министерстве здравоохранения", - уточнил замминистра.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что, по планам, первая вакцина может быть зарегистрирована по итогам двух фаз клинических исследований в первых числах августа. А третья фаза тестирования будет проводиться на более широком круге добровольцев параллельно с введением вакцины в гражданский оборот.

Министр также выразил надежду, что прививки медикам, входящим в группу риска по COVID-19, могут начать делать уже во второй половине августа-сентябре. В Центре Гамалеи сообщали, что приступят к масштабированию препарата параллельно с подачей документов на регистрацию. Первая партия вакцины будет произведена к середине августа. Министр также подчеркивал, что вакцинация будет добровольной.