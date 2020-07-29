Названы системные требования для ПК-версии Horizon Zero Dawn

Консольный блокбастер Horizon Zero Dawn, готовящийся потерять эксклюзивность платформы PlayStation 4, на странице в Steam обзавелся разделом с системными требованиями.
Учитывая графические красоты постапокалиптического мира игры, а также обещанные визуальные улучшения в версии для персональных компьютеров, их можно назвать не слишком завышенными.
Минимальные требования:
- ОС: Windows 10 64-bits;
- Процессор: Intel Core i5-2500K@3.3GHz or AMD FX 6300@3.5GHz;
- Оперативная память: 8 GB ОЗУ;
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4GB);
- Место на диске: 100 GB.
Рекомендуемые требования:
- Процессор: Intel Core i7-4770K@3.5GHz or Ryzen 5 1500X@3.5GHz;
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ;
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8GB).
Релиз ПК-версии Horizon Zero Dawn запланирован на 7 августа 2020 года, уже доступен предварительный заказ по цене 2800 рублей.