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Названы системные требования для ПК-версии Horizon Zero Dawn

Текст:   Богдан Бобров
29.07.2020,  
17:00
Фото: Скриншот игры Horizon Zero Dawn Фото: Скриншот игры Horizon Zero Dawn
Фото: Скриншот игры Horizon Zero Dawn

Консольный блокбастер Horizon Zero Dawn, готовящийся потерять эксклюзивность платформы PlayStation 4, на странице в Steam обзавелся разделом с системными требованиями.

Учитывая графические красоты постапокалиптического мира игры, а также обещанные визуальные улучшения в версии для персональных компьютеров, их можно назвать не слишком завышенными.

Минимальные требования:

- ОС: Windows 10 64-bits;

- Процессор: Intel Core i5-2500K@3.3GHz or AMD FX 6300@3.5GHz;

- Оперативная память: 8 GB ОЗУ;

- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4GB);

- Место на диске: 100 GB.

Рекомендуемые требования:

- Процессор: Intel Core i7-4770K@3.5GHz or Ryzen 5 1500X@3.5GHz;

- Оперативная память: 16 GB ОЗУ;

- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8GB).

Релиз ПК-версии Horizon Zero Dawn запланирован на 7 августа 2020 года, уже доступен предварительный заказ по цене 2800 рублей.

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