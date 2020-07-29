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Один из главных российских сериалов года "Чики" не получит продолжения

Новости
    29.07.2020, 15:49
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Скандальные "Чики", вне зависимости от того, как далее будет развиваться ситуация в данном сегменте досуга, - один из главных и наиболее удачных отечественных сериалов года, не получит продолжения.

Фото: Предоставлено Premier
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Как рассказал в большом интервью The Village создатель и режиссер проекта Эдуард Оганесян, у шоу, почти каждая серия которого заканчивалась немногим крепче, чем эпизоды "Побега из тюрьмы", а финальный твист и вовсе в оторопь вогнал, не произойдет второго сезона. И это шок, конечно.

"Нас не продлили на второй сезон", - сказал Эдуард. Отмечая, что, когда садился за сценарий первого, у него были мысли и про второй сезон. Но "по ходу написания много чего менялось", да и официальных переговоров с заказчиком о продлении у шоураннера не было.

В результате, как уверяет Оганесян, в какой-то момент он "сам понял, что продолжение не нужно", и понял это "достаточно четко".

Фото: youtube.com/ Andrew Chaushesku
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"Опять же, в момент написания сценария, практически к его финалу, и уже от этого понимания я, кстати, немножко трансформировал финал", - подытожил кинематографист.

Признавшись, что изначально планировал сериал как ситком, в процессе сообразив, что намечается серьезная и никак не "гэговая" история. Он скрыл, какой все-таки был финал в первоначальной версии скрипта.

Отмечено, что драматический триллер "Чики", стартовавший 4 июня, показал самый успешный старт в истории сервиса more.tv - первые четыре серии шоу посмотрели более трех миллионов человек.

Наш отзыв на "Чик" читайте здесь.

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