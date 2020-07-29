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29.07.2020 19:27
Рубрика: Власть

Еда воспитывает

Законы "О питании" и "О воспитании" меняют пейзаж школьной жизни
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8221)
Серия "детских" законов, принятых Госдумой, оздоровит школьную жизнь и увеличит ответственность государства за детей", - заявил заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко.

Ключевыми парламентарий назвал законы о школьном питании и воспитании. Обязательным школьное питание стало для учащихся 1-4-х классов (7 миллионов детей), а для учащихся средней и старшей школы (9 миллионов) определен переходный период до 2023 года, когда школьное питание станет всеобщим. Пока им охвачено до 65 процентов школьников . На 2020-21 учебный год на еду из федерального бюджета выделено 21,8 миллиарда рублей(до 70 процентов потребностей). Остальные средства предложат региональные, местные бюджеты и родительские кошельки.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Бесплатное питание школьников поддержат из бюджета

- Задача - от 40 до 60 процентов рациона питания ребенок должен получать в школе, - говорит Геннадий Онищенко. - На голодный желудок какая учеба? Еда, она воспитывает. Поэтому мы питание рассматриваем еще как закономерный шаг по возвращению закона "О воспитании" в среднюю школу. Он просто вернул то, что было - среда, урок, учитель воспитывают, а не только дают сумму знаний.

Центральной фигурой воспитателя останется классный руководитель, которому назначены доплаты из федерального и местного бюджетов.

Онищенко заявил, что "хотел бы развеять слухи о том, что дистанционное образование заменит традиционное". Он заметил, что традиционное образование - "столп социума и смысл учебы", а "цифру" надо развивать как технологическое оснащение очной формы образования. В частности, "цифра" оказалась спасительной в условиях самоизоляции, когда четвертая школьная четверть была недоступной для традиционной формы обучения. Опыт и наработки дистанционного обучения-2020 пригодятся в сезон гриппа зимы 2020 и 2021 годов и ожидаемой второй волны коронавируса. Также он сообщил, что в школах осенью пройдет вакцинация от трех штаммов нового гриппа.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Контролировать школьное питание будут по "Индексу несъедаемости"

Сожаление депутата вызвало то, что из-за ковида "мы переусердствовали с закрытием лагерей отдыха". Даже "Артек" принимает только крымских детей, "Орленок" работает с ограничениями, а большинство лагерей просто закрыто на карантин. В итоге отдохнули пока всего 386 тысяч детей из 16 миллионов.

И наконец победой над табачной мафией парламентарий считает принятие поправок в закон, которые приравнивают курительные смеси и вэйпы к табачным изделиям. Закон скоро ступит в силу. Он запретит смеси и вэйпы, как и сигареты, курить в общественных местах и продавать детям.

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