Опрос: Уровень доверия к действующему президенту Беларуси превысил 78%

При этом агентство поясняет, что речь идет не только об электоральном рейтинге президента, но и об оценке социально-экономической политики главы государства, эффективности принимаемых им решений.

Что касается предстоящего голосования, то, согласно опубликованным агентством данным, в нем планируют принять участие в общей сложности 89,5% населения. Кстати, к возможности досрочного голосования в целом положительно относятся более половины населения РБ - 61,4%.

Соцопрос выявил и электоральные предпочтения населения в отношении кандидатов в президенты. Александра Лукашенко, по данным Ecoom, готовы поддержать 72,3% белорусов, рейтинги остальных четырех кандидатов не превышают суммарно 10%. Правда, затруднились с ответом 10,9%, не захотели отвечать - 3,1%, против всех высказались 3,7%.

Общий социальный фон электоральной кампании, констатируют социологи, характеризуется преобладанием в обществе оптимистических настроений (62,8%). В то же время обеспокоенность и неуверенность в будущем высказывают 17,2%, а безразличие и равнодушие испытывают 5,5%.

Исследование, уточняет агентство, проводилось с 23 по 27 июля методом телефонного опроса. Республиканская выборка составляла 1879 респондентов.