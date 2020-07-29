Памфилова ответила на критику из-за трехдневного голосования в сентябре

Ранее ЦИК постановил, что в этом году перед Единым днем голосования 13 сентября у избирателей будут два дополнительных дня, чтобы сделать выбор. В течение трех дней голосование, согласно постановлению, пройдет в 41 из 83 регионов, в которых проводятся выборы в этом сентябре. А именно - на довыборах депутатов Госдумы, выборах губернаторов, депутатов заксобраний и органов местного самоуправления в столицах регионов.

Памфилова на заседании ЦИК отметила, что "только можно развести руками", когда нагнетается истерия по этому поводу.

- В половине стран Европы проходят выборы досрочно, во всем мире, во многих странах - и не только на протяжении трех дней, - напомнила она. Причем это происходит безотносительно пандемии, добавила глава ЦИК.

- Традиционно месяцами там проходит досрочное голосование - и никто не делает удивленных лиц, никто не впадает в истерику, никто не выдвигает таких тезисов, что это все специально, - сказала Памфилова.

Она напомнила, что ЦИК создает "максимально удобные условия" для наблюдателей, чтобы не было сомнений в достоверности результатов выборов.

- Мы специально нашли выход, чтобы у вас была возможность привлечь максимальное количество наблюдателей и обеспечить на всех стадиях голосования полный контроль с вашей стороны, - обратилась глава комиссии к партиям и кандидатам. - Готовы помогать, содействовать в обучении, в чем хотите.

По ее мнению, "политическая немощь" некоторых критиков трехдневного голосования выражается в "неумении привлечь сторонников". "Что же вы тогда за партия или кандидат, кто же тогда за вас будет голосовать, если вы даже не способны уговорить, убедить своих сторонников, которые очень хотят, чтобы вы победили, хотя бы по два наблюдателя в день на участок найти?"- поинтересовалась глава ЦИК России.

- Хотите честных выборов? Мы свою часть для этого делали и делаем, теперь очередь да вами - приводите наблюдателей, - резюмировала Памфилова.