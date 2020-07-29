Автовладельцы могут оказаться в ситуации, когда запчасти им придется закупать только новые и втридорога. Без возможности воспользоваться более дешевыми, но бывшими в употреблении. А также им придется проходить экспертизу в испытательных лабораториях при установке фаркопа или багажника - опасаются эксперты. Все эти требования заложены в поправках в технический регламент Таможенного союза, инициатором которых выступил минпромторг. И это стало темой на заседании Общественной палаты.

Речь идет о так называемом третьем пакете поправок в этот технический регламент, которые уже прошли общественные слушания и возмутили и представителей автобизнеса, специализирующего на ремонте машин, и автомобилистов. В нем запрещается "повторное использование" элементов тормозной системы, рулевого управления, а также глушителей и ремней безопасности. Кроме того, устанавливается требование, что если производителем в одобрении типа не указывается возможность установки той или иной дополнительной детали, например, фаркопа или багажника, то тому, кто их устанавливает необходимо вносить изменения в конструкцию транспортного средства, с соответствующим заключением испытательной лаборатории.

Кстати, к этому относится и установка газобаллонного оборудования. Как отметил председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, те, кто писал этот документ, не просто скопировали правило 133 ЕЭК ООН, которое и так действует в России, но расширили его и углубили. Само это правило распространяется только на автопроизводителей, то есть с конвейера не может выйти машина, оснащенная б/у запчастями. А у нас это планируется распространить на любой ремонт автомобилей.

Владелец сети профильных сервисов Юрий Валько отметил, что восстановление рулевой рейки стоит 36 тысяч рублей. А новая рейка - 164 тысячи. Это почти сопоставимо со стоимостью бюджетного автомобиля 10-летней давности выпуска. Стоит отметить, что в России зарегистрировано более 60 миллионов автомобилей. И более половины из них - старше 10 лет.

Восстановление рулевой рейки стоит 36 тысяч рублей. Новая - 164 тысячи. Это сопоставимо со стоимостью бюджетного 15-летнего автомобиля

Как отметили эксперты, большинство узлов и агрегатов автомобиля рассчитаны только на гарантийный срок. А это максимум пять лет. И производители это делают специально, чтобы люди чаще меняли автомобили. Однако у населения нет столько денег, чтобы менять машины раз пять лет, причем на новые. Нет денег, чтобы закупать сложные агрегаты в сборе новыми у производителя. На десятилетние машины зачастую новых оригинальных запчастей вообще не найти, так как их производство давно прекращено. Так что делать всем этим автомобилистам? Докатывать машину, пока она не развалится по дороге? Или пользоваться черным рынком? А он после таких нововведений расцветет пышным цветом. И качества запчастей там никто не гарантирует.

Как отметил, отвечая на все нападки экспертного сообщества заместитель начальника отдела технического регулирования и стандартизации департамента минпромторга Дмитрий Коротаев, пока это только предложения, которые были вывешены на общественное обсуждение. Сейчас готовится таблица разногласий, и будет приниматься решение. Пока идет внутригосударственное обсуждение, все предложения и замечания принимаются.

Но он отметил, что изначально все эти меры предполагались только для автопроизводителей, то есть для новых машин. Однако в документе нигде этого нет. Так может стоит прописать это, и большинство споров сойдет на нет?