Премьера мюзикла "День влюбленных" состоится в сентябре

Новости

Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа 11:54
В Хабаровском крае назначен первый зампред правительства 11:53
В Хабаровский край доставили груз с гуманитарной помощью из Москвы 11:33
Про Хана Соло снимут сериал 11:30
Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе 11:23
Биологи оживили микробы со дна океана возрастом более 100 млн лет 11:20
Назван среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 в Москве 11:12
Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы 11:07
Названы суммы гонораров Михаила Ефремова в театре 11:07
Опрос: Уровень доверия к действующему президенту Беларуси превысил 78% 10:59
Сервис RusPass привлек 5 тысяч путешественников 10:39
В Подмосковье в нарколаборатории обнаружили 24 килограмма мефедрона 10:26
Пентагон обеспокоила растущая мощь российских и китайских систем ПВО 10:20
Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае 10:14
В Якутии завели дело о незаконной добыче золота на пять млн рублей 10:13
Более 9 млрд рублей направят в 30 регионов на льготы по ЖКУ для граждан 09:50
Площадь пожара в уральском заповеднике превысила 120 гектаров 09:45
В Москве 80% КТ-центров вернулись к оказанию плановой помощи 09:36
Консульство РФ в Дананге закрылось из-за вспышки нового типа коронавируса 09:15
КамАЗ зарегистрировал загадочную аббревиатуру 09:00
Гастроэнтеролог назвала опасные напитки при проблемах с пищеварением 08:28
У главы Чукотки не подтвердился коронавирус 08:09
Врачи рассказали об аномалии, вызывающей рак желудка 07:35
В США за сутки от коронавируса скончались более 1300 человек 07:25
Сахалинская чиновница похитила 1,7 млн рублей из денег нацпроекта 07:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
29.07.2020 10:58
Рубрика: Культура

Премьера мюзикла "День влюбленных" состоится в сентябре

Текст: Сусанна Альперина
Мюзикл "День влюбленных" - это новая романтическая комедия, которую компания "Бродвей Москва" представит на площадке Театра МДМ. Дата премьеры - суббота, 19 сентября. Зрители на этом мюзикле сидят не в театральном зале, а в фойе за столиками. Точно так же, как на российской постановке бродвейского мюзикла "Первое свидание", о которой писала "РГ". "День влюбленных" авторы позиционируют как продолжение "Первого свидания" - а этот легкий и веселый мюзикл только за первый сезон посмотрели более ста тысяч зрителей.
Фото: Предоставлено "Бродвей Москва" Фото: Предоставлено "Бродвей Москва"
Фото: Предоставлено "Бродвей Москва"
Фото: предоставлено "Бродвей Москва"
Премьеру мюзикла "Шахматы" в Москве перенесли

Конечно, как и в кино, при таком успехе - продолжение следует. Театр снова превратится в нью-йоркский бар с уже знакомым официантом и фирменным коктейлем "День влюбленных", а зрители - в гостей заведения и свидетелей одного дня из жизни главных героев нового мюзикла, влюбленных друг в друга с момента их поцелуя в финале "Первого свидания". На этот раз героям придется решить, что важнее: личная свобода каждого из них или общее счастье. При этом создатели мюзикла делают акцент на том, что абсолютно неважно, увидят зрители героев "Дня влюбленных" впервые или вспомнят их по "Первому свиданию" - веселый полный романтики вечер им обеспечен.

"Спонтанность, непринужденность и сиюминутная легкость "Первого свидания" за столиками в приятной атмосфере, обаяние героев мюзикла, их очень узнаваемые отношения и ситуации, в которые нередко попадаем и мы сами, и наши знакомые, - все это сделало продолжение истории просто неизбежным! Я предложил авторам придумать, что произошло дальше, еще выше поднять ставки в отношениях главных героев и общий градус веселья в зале так, чтобы зажигало и искрило прямо с первых минут. Так появился новый мюзикл "День влюбленных". Вообще, сиквелы - явление в театре очень редкое. За создание и постановку мюзикла-продолжения я взялся впервые. Для авторов, творческой команды, артистов и наших зрителей это тоже новый интересный опыт. Станет ли это первым в истории театральным сериалом, пока не знаю. Это зависит от успеха "Дня влюбленных", - говорит Дмитрий Богачев, продюсер театральной компании "Бродвей Москва", художественный руководитель Театра МДМ.

Фото: iStock
Киномюзикл "Девушка из долины" в России выйдет сразу в Сети

Либретто к мюзиклу "День влюбленных" написал известный драматург, лауреат"Золотой маски" - Михаил Дурненков, автор поэтических текстов - Женя Беркович, композитор - Евгений Загот. Режиссер-постановщик - Анна Шевчук - она же ставила российский мюзикл "Первое свидание", а также - МАММА МIА!, "Красавица и Чудовище", "Поющие под дождем" "Привидение" и другие. Хореограф - Ирина Кашуба, художник по костюмам - Анастасия Пугашкина , художник-постановщик и художник по свету - Александр Сиваев.

В главных ролях - звезды российских мюзиклов: Станислав Беляев, Алексей Бобров, Анна Глаубэ, Анна Гученкова, Юлия Ива, Александр Казьмин, Павел Левкин, Екатерина Лисоченко, Эльвина Мухутдинова, Олег Савцов, Алексей Секирин, Евгений Скочин, Александр Суханов, Юлия Чуракова, Андрей Школдыченко и Владислав Юдин.

Культура Театр Музыкальный театр Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе
В России задумались над массовой установкой алкозамков на автомобили
Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group
Пушков поддержал расширение российских санкций
Закупки "Роскосмоса" могут засекретить
Названы даты выхода фильмов "Довод" и "Мулан"
Московские театры и кинотеатры готовятся возобновить работу