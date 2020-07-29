Премьера мюзикла "День влюбленных" состоится в сентябре

Конечно, как и в кино, при таком успехе - продолжение следует. Театр снова превратится в нью-йоркский бар с уже знакомым официантом и фирменным коктейлем "День влюбленных", а зрители - в гостей заведения и свидетелей одного дня из жизни главных героев нового мюзикла, влюбленных друг в друга с момента их поцелуя в финале "Первого свидания". На этот раз героям придется решить, что важнее: личная свобода каждого из них или общее счастье. При этом создатели мюзикла делают акцент на том, что абсолютно неважно, увидят зрители героев "Дня влюбленных" впервые или вспомнят их по "Первому свиданию" - веселый полный романтики вечер им обеспечен.

"Спонтанность, непринужденность и сиюминутная легкость "Первого свидания" за столиками в приятной атмосфере, обаяние героев мюзикла, их очень узнаваемые отношения и ситуации, в которые нередко попадаем и мы сами, и наши знакомые, - все это сделало продолжение истории просто неизбежным! Я предложил авторам придумать, что произошло дальше, еще выше поднять ставки в отношениях главных героев и общий градус веселья в зале так, чтобы зажигало и искрило прямо с первых минут. Так появился новый мюзикл "День влюбленных". Вообще, сиквелы - явление в театре очень редкое. За создание и постановку мюзикла-продолжения я взялся впервые. Для авторов, творческой команды, артистов и наших зрителей это тоже новый интересный опыт. Станет ли это первым в истории театральным сериалом, пока не знаю. Это зависит от успеха "Дня влюбленных", - говорит Дмитрий Богачев, продюсер театральной компании "Бродвей Москва", художественный руководитель Театра МДМ.

Либретто к мюзиклу "День влюбленных" написал известный драматург, лауреат"Золотой маски" - Михаил Дурненков, автор поэтических текстов - Женя Беркович, композитор - Евгений Загот. Режиссер-постановщик - Анна Шевчук - она же ставила российский мюзикл "Первое свидание", а также - МАММА МIА!, "Красавица и Чудовище", "Поющие под дождем" "Привидение" и другие. Хореограф - Ирина Кашуба, художник по костюмам - Анастасия Пугашкина , художник-постановщик и художник по свету - Александр Сиваев.

В главных ролях - звезды российских мюзиклов: Станислав Беляев, Алексей Бобров, Анна Глаубэ, Анна Гученкова, Юлия Ива, Александр Казьмин, Павел Левкин, Екатерина Лисоченко, Эльвина Мухутдинова, Олег Савцов, Алексей Секирин, Евгений Скочин, Александр Суханов, Юлия Чуракова, Андрей Школдыченко и Владислав Юдин.