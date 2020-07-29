Пушков поддержал расширение российских санкций

Инициированный правительством РФ законопроект, который предлагает расширить применение экономических санкций, является оправданным и необходимым шагом, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Согласно внесенному накануне документу, на компанию могут быть наложены санкции, если более 25% ее акций принадлежит иностранным физическим и юридическим лицам, которые уже находятся в санкционных списках.

Как заявил Пушков, санкции превратились в важный инструмент политики западных стран и ими все больше пользуется Украина. Сенатор считает, что Россия имеет право отвечать теми же средствами, которые против нее применяют другие страны.

Решение по таким санкциям, согласно законопроекту, принимает российский президент по предложению Совбеза.