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29.07.2020 13:16
Рубрика: Происшествия

Пьяный хулиган распылил в московском метро слезоточивый газ

Текст: Михаил Фалалеев

О вопиющем случае в московском метро полиция получила информацию из электропоезда, следовавшего по Таганско-Краснопресненской линии. Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что в одном из вагонов неизвестный беспричинно распылил в сторону пассажиров содержимое газового баллончика.

В московском метро погибла пожилая женщина

Спустя несколько минут с момента поступления информации полицейские УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве задержали 52-летнего жителя Подмосковья на платформе станции метро "Пролетарская". Трое очевидцев произошедшего, указавшие на мужчину, позже в отделе полиции написали заявления. Изъятый аэрозольный баллончик направлен на исследование.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство". В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Кроме того, составлен административный материал по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

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