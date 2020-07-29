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29.07.2020 04:14
Рубрика: Экономика

Посольство РФ в Армении анонсировало два вывозных авиарейса в Москву

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

На второе и восьмое августа запланированы два вывозных авиарейса Ереван - Москва. Об этом сообщило посольство России в Армении.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Уникальный вывозной рейс доставил россиян в Москву сразу из семи стран

Этими рейсами вернуться в Россию смогут жители Москвы, Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской и Калужской областей.

В дипмиссии отметили, что количество мест на борту ограничено. Зарегистрироваться на рейсы необходимо на сайте госуслуг. Списки будут формироваться на основании регистрации, пишет РИА Новости.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обновило график вывозных авиарейсов. Актуальное расписание составлено до 10 августа и доступно в созданном для информирования по этому вопросу Telegram-канале. В графике числятся 23 рейса.

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