Сервис RusPass привлек 5 тысяч путешественников

В первые дни работы сервиса RusPass с его функционалом познакомились более 5 тысяч пользователей. Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Как уже писала "РГ", эта платформа вскоре поможет планировать самостоятельные путешествия по Москве, Казани, Санкт-Петербургу и Калининградской области. По словам Сергуниной, после запуска проекта 20 июля в режиме открытого тестирования получено свыше 50 заявок на подключение от туроператоров, гостиниц, московских парков, театров, музеев и различных компаний, предоставляющих туристические услуги.

"Цифровизация туристической сферы - глобальная задача, над которой сегодня работают во многих мегаполисах, включая и Москву. Российский проект Russpass как раз отвечает современным запросам на удобные сервисы для путешественников. Платформа позволяет легко и быстро спланировать поездку, выбирая понравившиеся маршруты и услуги из большого набора вариантов. По мнению специалистов, такие инструменты помогут восстановлению отрасли и будут определять ее дальнейшее развитие", - цитирует Сергунину портал мэра.