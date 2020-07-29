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29.07.2020 08:55
Рубрика: Происшествия

Устроивший ДТП с автобусом водитель "Газели" мог быть пьян

Текст: Ирина Рыбникова

В столичном департаменте транспорта прокомментировали столкновение "Газели" с пассажирским автобусом, случившееся в среду утром на юго-востоке Москвы. "Имеются подозрения, что водитель "Газели" был пьян", - говорится в сообщении на канале дептранса в Telegram.

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Кроме того, отмечается, что водитель "Газели" превысил разрешенную скорость на 27 километров в час.

ДТП произошло на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы. "Газель" проехала на красный свет и на большой скорости врезалась в автобус, где в тот момент находились 20 пассажиров. В результате погибла женщина, еще шестеро человек пострадали.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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