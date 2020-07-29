Четырнадцатилетняя Анастасия Белякова из команды-партнера "РГ" Chrome Racing взяла золото на кубке Motorrika R3 Cup (в рамках второго этапа International Motoring Cup) на автодроме "Игора драйв" в Санкт-Петербурге.

В зачете R3 Cup принимали участие только специально подготовленные мотоциклы компании Yamaha с объемом двигателя 300 кубических сантиметров.

Настя выступала на мотоцикле класса Supersport 300.

- Из-за моего возраста по соображениям безопасности я стартовала последней (возраст остальных участников гонки - 15 лет и старше. - Прим. ред.), - рассказывает она. - Но мне это даже понравилось: было интересно обгонять, я уже на первом круге догнала основную группу и в итоге пришла второй. Никаких сложностей не возникло. А у победителя Владимира Болкунова просто мотоцикл был помощнее, но не Yamaha. А значит, в своем зачете я заняла первое место. Мне все очень понравилось, особенно великолепный трек - он длинный, с перепадами высот, повороты затяжные, но быстрые.

Новый трек по достоинству оценил и папа Насти Евгений Беляков - он принял участие в заезде Road Cup 1000 на стоковом (то есть на серийном, "магазинном") мотоцикле. До пьедестала ему не хватило совсем чуть-чуть - пришел четвертым.

- Трек очень современный, быстрый и безопасный. На мой взгляд, это лучший трек в России, - считает Евгений. - Но есть и некоторые минусы - большой расход резины на новом асфальте, не до конца отлажена логистика и технические моменты. Надеюсь, в ближайшее время недоработки устранят.

Кстати

Неплохо выступила и курсантка нижегородской мотошколы "Академия" Анастасия Маркова: в классе Road Cup 600 она взяла бронзу среди женщин. Ученик детской мотошколы "Академия" Андрей Малышев, к сожалению, травмировался во время тренировочных заездов и не смог принять участие в соревнованиях. Еще один "академик" Сергей Петрукович в заезде SТК 600 упал на последнем круге из-за срыва переднего колеса. "Тем не менее на совершенно новом треке в целом мы выступили вполне достойно", - считает главный тренер и директор мотошколы "Академия" Владимир Карзаев.