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29.07.2020 10:18

Последняя пришла первой

Юная нижегородская мотогонщица выиграла дебютный этап кубка Motorrika R3 Cup
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 166(8220)
Шоссейные мотогонщики приволжской столицы вновь порадовали своих тренеров и поклонников (о первых после перерыва успехах нижегородских пилотов "РГ-Неделя" рассказала в номере от 8 июля).
Фото: Владимир Карзаев Фото: Владимир Карзаев
Фото: Владимир Карзаев

Четырнадцатилетняя Анастасия Белякова из команды-партнера "РГ" Chrome Racing взяла золото на кубке Motorrika R3 Cup (в рамках второго этапа International Motoring Cup) на автодроме "Игора драйв" в Санкт-Петербурге.

В зачете R3 Cup принимали участие только специально подготовленные мотоциклы компании Yamaha с объемом двигателя 300 кубических сантиметров.

Настя выступала на мотоцикле класса Supersport 300.

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- Из-за моего возраста по соображениям безопасности я стартовала последней (возраст остальных участников гонки - 15 лет и старше. - Прим. ред.), - рассказывает она. - Но мне это даже понравилось: было интересно обгонять, я уже на первом круге догнала основную группу и в итоге пришла второй. Никаких сложностей не возникло. А у победителя Владимира Болкунова просто мотоцикл был помощнее, но не Yamaha. А значит, в своем зачете я заняла первое место. Мне все очень понравилось, особенно великолепный трек - он длинный, с перепадами высот, повороты затяжные, но быстрые.

Новый трек по достоинству оценил и папа Насти Евгений Беляков - он принял участие в заезде Road Cup 1000 на стоковом (то есть на серийном, "магазинном") мотоцикле. До пьедестала ему не хватило совсем чуть-чуть - пришел четвертым.

- Трек очень современный, быстрый и безопасный. На мой взгляд, это лучший трек в России, - считает Евгений. - Но есть и некоторые минусы - большой расход резины на новом асфальте, не до конца отлажена логистика и технические моменты. Надеюсь, в ближайшее время недоработки устранят.

Кстати

Неплохо выступила и курсантка нижегородской мотошколы "Академия" Анастасия Маркова: в классе Road Cup 600 она взяла бронзу среди женщин. Ученик детской мотошколы "Академия" Андрей Малышев, к сожалению, травмировался во время тренировочных заездов и не смог принять участие в соревнованиях. Еще один "академик" Сергей Петрукович в заезде SТК 600 упал на последнем круге из-за срыва переднего колеса. "Тем не менее на совершенно новом треке в целом мы выступили вполне достойно", - считает главный тренер и директор мотошколы "Академия" Владимир Карзаев.

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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