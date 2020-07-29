Шатов стал игроком "Рубина"

Ранее "Зенит" проинформировал о том, что 30-летний футболист покинул команду после истечения срока контракта.

За питерский клуб Шатов провел 200 матчей и отметился 31 забитым мячом и 44 голевыми передачами. Вместе с командой он трижды выигрывал звание чемпиона России, а также дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка России.

Шатов выступал и за сборную России, проведя 28 матчей и забив два мяча. Хотя свою карьеру он начинал в мини-футболе, ему в 2007 году удалось перейти в "Урал", где он смог проявить себя. Также полузащитник выступал за "Анжи" и "Краснодар". В составе краснодарцев он был на правах аренды.