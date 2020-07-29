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29.07.2020 11:10
Рубрика: Спорт

Футболист Олег Шатов покинул "Зенит" в день своего 30-летия

Полузащитник Олег Шатов ушел из "Зенита" в связи с окончанием срока действия контракта. Информация об этом опубликована на официальном сайте санкт-петербургского футбольного клуба в день 30-летия игрока.
Полузащитник Олег Шатов. Фото: Егор Алеев/ТАСС Полузащитник Олег Шатов. Фото: Егор Алеев/ТАСС
Полузащитник Олег Шатов. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Шатов перешел в "Зенит" в 2013 году из махачкалинского "Анжи". В составе "сине-бело-голубых" он провел 202 игры, забил 31 мяч и отдал 44 голевые передачи. Вместе с питерским клубом полузащитник стал трехкратным чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. Вторую половину сезона-2017/18 отыграл на правах аренды в "Краснодаре", однако затем вернулся в "Зенит".

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Сам футболист в прощальном слове поблагодарил партнеров по команде, всех сотрудников клуба, болельщиков и сообщил, что в будущем останется в городе на Неве, который стал для него "родным, домом и крепостью".

"Это было увлекательное путешествие длиною в семь лет. За это время у нас было много ярких побед… Я не прощаюсь - я говорю до свидания. Вся моя жизнь после футбола будет связана с Санкт-Петербургом", - заявил Шатов.

Ранее сообщалось, что Шатов продолжит карьеру в казанском "Рубине".

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